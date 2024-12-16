Жеребьевка состоялась. Известны все группы женского Евро-2025
Турнир состоится с 2 по 27 июля
УЄФА
16 декабря состоялась жеребьевка женского чемпионата Европы 2025 года.
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Результаты:
Группа А:
- Швейцария
- Исландия
- Норвегия
- Финляндия
Группа B:
- Испания
- Италия
- Бельгия
- Португалия
Группа С:
- Германия
- Дания
- Швеция
- Польша
Группа D:
- Франция
- Англия
- Нидерланды
- Уэльс
Турнир в Швейцарии стартует 2 июля, а финал состоится 27 этого же месяца.
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