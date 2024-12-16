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Жеребьевка состоялась. Известны все группы женского Евро-2025

Общие новости

Турнир состоится с 2 по 27 июля

Жеребьевка состоялась. Известны все группы женского Евро-2025

УЄФА

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

16 декабря состоялась жеребьевка женского чемпионата Европы 2025 года.

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Результаты:

Группа А:

  • Швейцария
  • Исландия
  • Норвегия
  • Финляндия

Группа B:

  • Испания
  • Италия
  • Бельгия
  • Португалия

Группа С:

  • Германия
  • Дания
  • Швеция
  • Польша

Группа D:

  • Франция
  • Англия
  • Нидерланды
  • Уэльс

Турнир в Швейцарии стартует 2 июля, а финал состоится 27 этого же месяца.

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