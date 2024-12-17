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Игрока из Серии А признали лучшим африканским футболистом 2024 года

Общие новости

Вполне заслуженно

Игрока из Серии А признали лучшим африканским футболистом 2024 года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На днях в Марракеше состоялась церемония награждения лучших игроков африканского континента. Победителей выбирает группа экспертов, в которую входят члены технического комитета Конфедерации африканского футбола (КАФ), а также местные медиа, игроки и тренеры.

В итоге, нигерийца Адемолу Лукмана признали лучшим футболистом своего континента в 2024 году. Форвард "Аталанты" опередил таких игроков, как Симон Адингра из Кот-д'Ивуара, Серу Гирасси из Гвинеи, Ашрафа Хакими из Марокко и Ронвен Уильямс из Южной Африканской Республики. 27-летний Лукман был главным фаворитом на получение награды впервые в своей карьере после впечатляющего сезона 2023-24 годов. Он сыграл ключевую роль в получении трофея "Лиги Европы", сделав памятный хет-трик в финале против леверкузенского "Байера", что сделало его шестым игроком, который забил три мяча в финале европейского клубного турнира.

Отметим, что Адемола Лукман также стал единственным африканцем в нынешнем шорт-листе номинантов на "Золотой мяч" среди мужчин, заняв 14-е место.

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Нигерия Аталанта (Бергамо) Адемола Лукман
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Источник:
Конфедерація африканського футболу
Опубликовал: Александр Гресь
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