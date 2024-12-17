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Европейская Суперлига провела ребрендинг. Что известно об изменениях в новом турнире?

Общие новости

Модернизация европейского футбола продолжается

Европейская Суперлига провела ребрендинг. Что известно об изменениях в новом турнире?

The Super League Site

Новина українською

Европейская Суперлига возвращается, но уже с новым названием — Объединенная лига. Новый турнир и его концепция бросают вызов Лиге чемпионов УЕФА, заявляя о важных преимуществах этого формата.

Согласно информации от издания The Telegraph, Европейская Суперлига провела ребрендинг, теперь оригинальный турнир, идея которого была создана в апреле 2021 года, будет носить название «Объединенная лига» (Unify League). Соревнования будут транслироваться через отдельную новосозданную платформу, подобную модели Netflix. Просмотр матчей будет бесплатным, но подписка на этот сервис будет давать возможность избегать рекламных объявлений во время просмотра трансляций матча.

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Испанская компания A22, которая занимается продвижением Суперлиги, направила УЕФА соответствующее письмо с просьбой получить разрешение на проведение соревнований. Считается, что руководящий европейский футбольный орган обязан сделать это согласно решению европейских судов от декабря 2023 года.

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Всего участие в турнире смогут принять 96 клубов, которые будут участвовать в четырех дивизионах. К каждому из этих дивизионов будет отдельный путь квалификации, прежде чем команда окажется в основном раунде соревнований.

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Флорентино Перес Суперлига
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
17.12.2024 в 15:53
Объедлига? Во Перес гонит. Объе@лига, какая-то.
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0
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
17.12.2024 в 15:53
Объедлига? Во Перес гонит. Объе@лига, какая-то.
Ответить
0
0
Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 15:11
Бред полный
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1
0

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