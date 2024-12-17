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Топ-клубы Европы хотят приобрести 17-летнего форварда Олимпиакоса за 20 млн евро

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Хараламбос Костулас может покинуть греческий клуб

Топ-клубы Европы хотят приобрести 17-летнего форварда Олимпиакоса за 20 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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17-летний нападающий "Олимпиакоса" Хараламбос Костулас оказался в центре внимания нескольких европейских клубов.

Как пишет издание Football-Еѕраna, футболистом заинтересовались "Реал Мадрид", "Вест Хэм", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

Контракт Костуласа с "Олимпиакосом" рассчитан до 2026 года, и греческий клуб прилагает максимум усилий, чтобы продлить сотрудничество с молодым талантом. Однако, если переговоры о новом договоре зайдут в тупик, игрок может быть продан уже следующим летом за 20 млн евро.

Костулас в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 ассист.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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