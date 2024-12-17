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Объявлена ​​символическая сборная года по версии FIFA

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Обновлено

Кто попал в одиннадцатку лучших?

Объявлена ​​символическая сборная года по версии FIFA

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

FIFA объявил состав символической сборной по итогам 2024 года.

Вратарь: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");

Защитники: Уильям Салиба ("Арсенал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Дани Карвахаль ("Реал");

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Тони Кроос (Окончил карьеру в "Реале"), Джуд Беллингем ("Реал");

Нападающие: Винисиус Жуниор ("Реал"), Эрлинг Голланд ("Манчестер Сити"), Ламин Ямаль ("Барселона").

Ранее был объявлен лучший тренер года по версии ФИФА.

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