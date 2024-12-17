Объявлена символическая сборная года по версии FIFA
Кто попал в одиннадцатку лучших?
Getty Images/Global Images Ukraine
FIFA объявил состав символической сборной по итогам 2024 года.
Вратарь: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");
Защитники: Уильям Салиба ("Арсенал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Дани Карвахаль ("Реал");
Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Тони Кроос (Окончил карьеру в "Реале"), Джуд Беллингем ("Реал");
Нападающие: Винисиус Жуниор ("Реал"), Эрлинг Голланд ("Манчестер Сити"), Ламин Ямаль ("Барселона").
#TheBest FIFA Men's 11 in 2024. ????— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024
Ранее был объявлен
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известный украинский тренер принял ЛНЗ, - источник
- Челси официально подтвердил, что Мудрик провалил допинг-тест
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
- Допинг Мудрика, победа "Динамо" и ничья Борнмута. Главные новости за 16 декабря
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000