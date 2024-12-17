Стало известно, за кого голосовал Месси на FIFA The Best
Третье место досталось Винисиусу
Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, за кого проголосовал Лионель Месси, который защищает цвета "Интер Майами", в выборе лучшего игрока 2024 года на премии FIFA The Best.
Месси отдал третье место бразильскому вингеру мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору. Второе место досталось форварду "королевского клуба" - Килиану Мбаппе. А вот первое место, по мнению Месси, заслуживает испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.
В итоге лучшим игроком 2024 года по версии ФИФА
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Источник:Football__Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
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