Стало известно, за кого голосовал Месси на FIFA The Best

Стало известно, за кого проголосовал Лионель Месси, который защищает цвета "Интер Майами", в выборе лучшего игрока 2024 года на премии FIFA The Best.

Месси отдал третье место бразильскому вингеру мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору. Второе место досталось форварду "королевского клуба" - Килиану Мбаппе. А вот первое место, по мнению Месси, заслуживает испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.