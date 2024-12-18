  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Реал Мадрид - Пачука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Межконтинентального кубка ФИФА

Общие новости

Реал Мадрид - Пачука: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.12.24 ⋊ Межконтинентальный кубок ФИФА

Реал Мадрид - Пачука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Межконтинентального кубка ФИФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 декабря, "Реал" сыграет финальный матч Межконтинентального кубка-2024 с мексиканской Пачукой.

Для мадридского клуба эта встреча станет отличной возможностью провести ротацию состава перед воскресной игрой с "Севильей" в Ла Лиге, а для "Пачуки" - шанс проверить свои силы против одной из сильнейших команд мира.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Межконтинентальный кубок - новый ежегодный турнир, в котором победитель Лиги чемпионов УЕФА будет играть с победителем межконтинентального плей‑офф между командами из других конфедераций.

Поединок "Реал" Мадрид - "Пачука" начнется в 19:00 по киевскому времени. Видеотрансляция матча будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.

Favbet
1.23
6.40
14.50
Узнать больше

По теме
yellow-arrow
Умер легендарный австрийский тренер в возрасте 69 лет
yellow-arrow
Бывший тренер Бохума Томас Леч возглавил участника Лиги чемпионов
yellow-arrow
Экс-игрок Ливерпуля о своем переезде в Грузию: Это очень красивая страна, полная сюрпризов
Реал (Мадрид) Пачука (Пачука-де-Сото) смотреть футбол онлайн Межконтинентальный кубок ФИФА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости