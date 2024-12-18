Реал Мадрид - Пачука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Межконтинентального кубка ФИФА
Реал Мадрид - Пачука: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.12.24 ⋊ Межконтинентальный кубок ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 декабря, "Реал" сыграет финальный матч Межконтинентального кубка-2024 с мексиканской Пачукой.
Для мадридского клуба эта встреча станет отличной возможностью провести ротацию состава перед воскресной игрой с "Севильей" в Ла Лиге, а для "Пачуки" - шанс проверить свои силы против одной из сильнейших команд мира.
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Межконтинентальный кубок - новый ежегодный турнир, в котором победитель Лиги чемпионов УЕФА будет играть с победителем межконтинентального плей‑офф между командами из других конфедераций.
Поединок "Реал" Мадрид - "Пачука" начнется в 19:00 по киевскому времени. Видеотрансляция матча будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.
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