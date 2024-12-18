Экс-игрок Ливерпуля о своем переезде в Грузию: Это очень красивая страна, полная сюрпризов

Летом экс-игрок "ПСЖ" и "Ливерпуля" Мамаду Сако удивил всех, присоединившись к грузинскому "Торпедо". Центральный защитник уже сыграл 13 матчей в составе новой команды и француз очень рад, что подписал контракт с клубом из Кутаиси.

"С клубом дела идут очень хорошо. У нас очень хорошие отношения с игроками. У нас команда с игроками разного происхождения. У нас есть норвежцы, бразильцы и сербы. Сезон проходит очень хорошо. С тех пор как я приехал, я сыграл одиннадцать матчей подряд. Потом у меня было небольшое растяжение икры. Пришлось пропустить четыре игры. На этом сезон здесь закончился. Мы возобновляем предсезонную подготовку 20 января", - говорит футболист. Сако также раскрыл причины своего переезда в грузинский чемпионат.

"Это очень красивая и удивительная страна, и я очень рад, что переехал сюда, потому что здесь очень хорошая атмосфера, и я очень доволен, что здесь живу. Поскольку моя семья приехала сюда за месяц до того, как я подписал контракт, они были очень хорошо приняты клубом, президентом и тренером Это очень красивая страна, полная сюрпризов. Она немного напоминает мне Албанию, с ее пляжами и лыжным спортом. Это замечательное место для жизни всей семьей. Школа исключительная. Даже живя в Лондоне и Париже, я никогда не видел школы уровня 2.0. Она замечательная. Здесь есть все необходимое для того, чтобы дети росли в хороших условиях и в хорошем окружении. Когда я говорю о расположении, это также связано с тем, что у меня есть несколько компаний в Дубае. А это 3 часа полета. Существует также спортивный аспект. Это клуб с амбициями здесь, в Грузии. Это не клуб из нижней части таблицы, где нужно бороться, чтобы избежать вылета.

Это лига, которая прогрессирует с качественными игроками. Грузинская федерация вкладывает значительные средства в тренировки, поля и оборудование для молодых грузинских игроков. По всей стране есть очень хорошо обустроенные поля, с хорошими раздевалками и качественным оборудованием, чтобы молодые грузинские таланты имели возможность проявить себя по всей стране. Я думаю, мы видели это на последнем чемпионате Европы. Грузия достигла уровня, которого никто не ожидал, появились молодые игроки. Они имеют очень хорошее видение футбола в целом, особенно с точки зрения развития своей национальной сборной. Я был удивлен грузинской футбольной инфраструктурой. Они достаточно много инвестируют в стадионы. Честно говоря, я думаю, что это круто", - заявил Мамаду Сако в интервью Foot Mercato.