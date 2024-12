Бывший тренер Бохума Томас Леч возглавил участника Лиги чемпионов

В минувшие выходные "Зальцбург" уволил Пепейна Лейндерса из-за неутешительных результатов клуба. "Красные быки" не долго искали ему замену и назначили Томаса Леча новым тренером команды. Немецкий специалист ранее работал с австрийским клубом в качестве ассистента тренера и исполняющим обязанности главного тренера. Также Томас Леч руководил "Аустрией", "Витессом", а последним местом работы был "Бохум".

"Мне очень приятно вернуться сюда. "Ред Булл Зальцбург" - это особенный клуб для меня, с которым я уже пережил определенные вещи и теперь могу вернуться как главный тренер. Я с нетерпением жду того, чтобы как можно скорее познакомиться со всеми здесь, в клубе. Важно, чтобы мы развивались вместе как команда, ведь мы добьемся успеха только тогда, когда все будем петь в унисон", - заявил 56-летний специалист.

⚡ OFFICIAL: Thomas Letsch is our new head coach!



The 56 year old German joins us on a contract until 2027.



Kai Hesse (39) shall also join as an assistant coach.



Welcome, Thomas ???? pic.twitter.com/ED0erIXB9C