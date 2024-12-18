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Бывший тренер Бохума Томас Леч возглавил участника Лиги чемпионов

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Специалист ранее уже работал с этой командой

Бывший тренер Бохума Томас Леч возглавил участника Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В минувшие выходные "Зальцбург" уволил Пепейна Лейндерса из-за неутешительных результатов клуба. "Красные быки" не долго искали ему замену и назначили Томаса Леча новым тренером команды. Немецкий специалист ранее работал с австрийским клубом в качестве ассистента тренера и исполняющим обязанности главного тренера. Также Томас Леч руководил "Аустрией", "Витессом", а последним местом работы был "Бохум".

"Мне очень приятно вернуться сюда. "Ред Булл Зальцбург" - это особенный клуб для меня, с которым я уже пережил определенные вещи и теперь могу вернуться как главный тренер. Я с нетерпением жду того, чтобы как можно скорее познакомиться со всеми здесь, в клубе. Важно, чтобы мы развивались вместе как команда, ведь мы добьемся успеха только тогда, когда все будем петь в унисон", - заявил 56-летний специалист.

Отметим, что Томас Леч официально приступит к своей работе 3 января 2025 года. Контракт нового тренера с "красными быками" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Зальцбург (Австрия)
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Источник:
Ред Булл Зальцбург
Опубликовал: Александр Гресь
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