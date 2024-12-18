Умер легендарный австрийский тренер в возрасте 69 лет

В 69-летнем возрасте скончался Дитмар Константини, легендарный футболист и тренер, который посвятил свою жизнь развитию австрийского футбола.

Специалист занимал должность главного тренера национальной сборной Австрии с 2009 по 2011 год, а также работал с молодежной командой U-21.