  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Умер легендарный австрийский тренер в возрасте 69 лет

Общие новости

Дитмар Константини тренировал сборную Австрии

Умер легендарный австрийский тренер в возрасте 69 лет

ÖFB

Новина українською

В 69-летнем возрасте скончался Дитмар Константини, легендарный футболист и тренер, который посвятил свою жизнь развитию австрийского футбола.

Специалист занимал должность главного тренера национальной сборной Австрии с 2009 по 2011 год, а также работал с молодежной командой U-21.

"Дитмар Константини десятилетиями был неотъемлемой частью австрийского футбола. От имени ÖFB я хотел бы поблагодарить его за его преданность и достижения для национальной сборной, молодежной команды и детей, которые смогли открыть для себя и почувствовать радость футбола", - сказал президент ÖFB Вольфганг Бартош.

По теме
yellow-arrow
Бывший тренер Бохума Томас Леч возглавил участника Лиги чемпионов
yellow-arrow
Экс-игрок Ливерпуля о своем переезде в Грузию: Это очень красивая страна, полная сюрпризов
yellow-arrow
Реал Мадрид - Пачука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Межконтинентального кубка ФИФА
Австрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ÖFB
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости