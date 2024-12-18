Умер легендарный австрийский тренер в возрасте 69 лет
Дитмар Константини тренировал сборную Австрии
ÖFB
В 69-летнем возрасте скончался Дитмар Константини, легендарный футболист и тренер, который посвятил свою жизнь развитию австрийского футбола.
Специалист занимал должность главного тренера национальной сборной Австрии с 2009 по 2011 год, а также работал с молодежной командой U-21.
"Дитмар Константини десятилетиями был неотъемлемой частью австрийского футбола. От имени ÖFB я хотел бы поблагодарить его за его преданность и достижения для национальной сборной, молодежной команды и детей, которые смогли открыть для себя и почувствовать радость футбола", - сказал президент ÖFB Вольфганг Бартош.
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Источник:ÖFB
Опубликовал: Екатерина Власова
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