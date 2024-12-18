Аргентинский клуб хотел подписать Серхио Рамоса
Но предложение было отклонено
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Легендарный испанский центральный защитник Серхио Рамос, который покинул "Севилью" летом 2024 года, продолжает искать новый клуб.
По словам аргентинского журналиста Германа Гарсии Гровы, "Бока Хуниорс" предлагала Рамосу контракт и рассчитывала видеть его в своих рядах. Но предложение было отклонено.
Напомним, Серхио выступал за "Реал" с 2005 до 2021 года, а затем присоединился к "ПСЖ", а в 2023 году к "Севилье". С прошлого лета Рамос находится в статусе свободного агента.
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Источник:GerGarciaGrova
Опубликовал: Екатерина Власова
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