Аргентинский клуб хотел подписать Серхио Рамоса

Легендарный испанский центральный защитник Серхио Рамос, который покинул "Севилью" летом 2024 года, продолжает искать новый клуб.

По словам аргентинского журналиста Германа Гарсии Гровы, "Бока Хуниорс" предлагала Рамосу контракт и рассчитывала видеть его в своих рядах. Но предложение было отклонено.

Напомним, Серхио выступал за "Реал" с 2005 до 2021 года, а затем присоединился к "ПСЖ", а в 2023 году к "Севилье". С прошлого лета Рамос находится в статусе свободного агента.