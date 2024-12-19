Прорыв Довбика, камбек Григорчука и очередной трофей Реала. Главные новости за 18 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 18 декабря.

Роман Григорчук вернулся в УПЛ. 59-летний наставник занял вакантное место в черкасском ЛНЗ. Последним местом работы Григорчука был азербайджанский "Нефтчи", где он успел проработать 9 матчей, ни один из которых его команда выиграть не смогла.

Артем Довбик вернулся в стартовый состав "Ромы" после 3 матчей на лавке. И отпраздновал событие дублем в ворота "Сампдории" в стартовые 20 минут матча. "Рома" таким образом прошла в четвертьфинал Кубка Италии, где их ждет встреча с топ-оппонентом.

"Арсенал" стал первым полуфиналистом Кубка лиги, добыв волевую победу над "Кристал Пэлас". Лондонское дерби проходило без травмированного Александра Зинченко. Зато его старый приятель Габриэль Жезус стал главным героем встречи, оформив хет-трик во втором тайме. Также в 1/2 пробился "Ливерпуль".

ПСЖ в последнем матче календарного года в Лиге 1 обыграл своего главного преследователя из "Монако". В результативном матче с 6 голами подопечные Луиса Энрике переломили ход поединка в заключительные 10 минут. Благодаря чему уйдут в отпуск с 10-очковым отрывом от "Монако" и "Марселя".

"Реал" стал первым обладателем межконтинентального кубка ФИФА. В Катаре мадридцы в финале обыграли мексиканскую "Пачуку", обладателя ЛЧ КОНКАКАФ. Анчелотти выставил основу, а потому дело закончилось разгромом.