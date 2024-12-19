  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Прорыв Довбика, камбек Григорчука и очередной трофей Реала. Главные новости за 18 декабря

Общие новости
Обновлено

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 18 декабря

Прорыв Довбика, камбек Григорчука и очередной трофей Реала. Главные новости за 18 декабря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 18 декабря.

Возвращение Григорчука

Роман Григорчук вернулся в УПЛ. 59-летний наставник занял вакантное место в черкасском ЛНЗ. Последним местом работы Григорчука был азербайджанский "Нефтчи", где он успел проработать 9 матчей, ни один из которых его команда выиграть не смогла.

Дубль Довбика

Артем Довбик вернулся в стартовый состав "Ромы" после 3 матчей на лавке. И отпраздновал событие дублем в ворота "Сампдории" в стартовые 20 минут матча. "Рома" таким образом прошла в четвертьфинал Кубка Италии, где их ждет встреча с топ-оппонентом.

Камбек Арсенала

"Арсенал" стал первым полуфиналистом Кубка лиги, добыв волевую победу над "Кристал Пэлас". Лондонское дерби проходило без травмированного Александра Зинченко. Зато его старый приятель Габриэль Жезус стал главным героем встречи, оформив хет-трик во втором тайме. Также в 1/2 пробился "Ливерпуль".

ПСЖ ушел в отрыв

ПСЖ в последнем матче календарного года в Лиге 1 обыграл своего главного преследователя из "Монако". В результативном матче с 6 голами подопечные Луиса Энрике переломили ход поединка в заключительные 10 минут. Благодаря чему уйдут в отпуск с 10-очковым отрывом от "Монако" и "Марселя".

Очередной трофей Реала

"Реал" стал первым обладателем межконтинентального кубка ФИФА. В Катаре мадридцы в финале обыграли мексиканскую "Пачуку", обладателя ЛЧ КОНКАКАФ. Анчелотти выставил основу, а потому дело закончилось разгромом.

По теме
yellow-arrow
Аргентинский клуб хотел подписать Серхио Рамоса
yellow-arrow
Реал Мадрид - Пачука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Межконтинентального кубка ФИФА
yellow-arrow
Умер легендарный австрийский тренер в возрасте 69 лет
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости