По голу от каждого из атакующего трио. Реал Мадрид - Пачука 3:0. Видеообзор матча
Проблем не испытали
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Мадридский "Реал" нанес крупное поражение мексиканской "Пачуке" в финале Межконтинентального кубка-2024.
Очередной титул в копилку "сливочных" принесли голы Килиана Мбаппе, Родриго Гоэса и Винисиуса Жуниора.
Вопреки первоначальным ожиданиям, краинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь поединок провел на скамейке запасных.
Лусаил. "Лусаил Айконик"
"Реал" - "Пачука" 3:0
Голы: Мбаппе, 37, Родриго, 53, Винисиус, 83 (пен.)
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