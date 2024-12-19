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По голу от каждого из атакующего трио. Реал Мадрид - Пачука 3:0. Видеообзор матча

Общие новости

Проблем не испытали

По голу от каждого из атакующего трио. Реал Мадрид - Пачука 3:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" нанес крупное поражение мексиканской "Пачуке" в финале Межконтинентального кубка-2024.

Очередной титул в копилку "сливочных" принесли голы Килиана Мбаппе, Родриго Гоэса и Винисиуса Жуниора.

Вопреки первоначальным ожиданиям, краинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь поединок провел на скамейке запасных.

Лусаил. "Лусаил Айконик"

"Реал" - "Пачука" 3:0

Голы: Мбаппе, 37, Родриго, 53, Винисиус, 83 (пен.)

Видеообзор матча на Youtube-канале FIFA

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