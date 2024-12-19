Клубы Саудовской Аравии могут подписать звездного нападающего из АПЛ

Клубы Про-лиги Саудовской Аравии готовы предложить звездному нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рашфорду покинуть Англию. Футболист, похоже, готов к новому вызову в карьере.

Сообщается, что 27-летний Рашфорд попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии, которые также планируют подписать и других звезд АПЛ: Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" и Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити". Все три футболиста считаются игроками, которые имеют необходимый профиль, что сможет поднять уровень местного чемпионата.

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Считается, что "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль", "Аль-Наср" и "Аль-Ахли" будут заинтересованы в трансфере футболиста. Однако, чтобы подписать Рашфорда, один из этих клубов должен будет освободить место для легионера в команде.

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В этом сезоне Маркус Рашфорд забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. По версии атворитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 55 миллионов евро.