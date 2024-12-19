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Брата Погба приговорили к трем годам заключения за участие в похищении Поля

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Адвокат Матиаса хочет подать апелляцию

Брата Погба приговорили к трем годам заключения за участие в похищении Поля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Матиас Погба приговорен к 3 годам лишения свободы, 2 из которых условно за свое участие в похищении собственного брата Поля Погба.

Адвокат Матиаса уже заявил о намерении подать апелляцию на это решение.

Напомним, что в марте 2022 года Поль Погба стал жертвой похищения и шантажа. Группа лиц, среди которых был и его старший брат Матиас, требовала у футболиста 13 миллионов евро. А также они украли 300 тысяч евро с кредитной карты Поля.

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Поль Погба Матиас Погба
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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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