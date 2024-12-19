Брата Погба приговорили к трем годам заключения за участие в похищении Поля
Адвокат Матиаса хочет подать апелляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матиас Погба приговорен к 3 годам лишения свободы, 2 из которых условно за свое участие в похищении собственного брата Поля Погба.
Адвокат Матиаса уже заявил о намерении подать апелляцию на это решение.
Напомним, что в марте 2022 года Поль Погба стал жертвой похищения и шантажа. Группа лиц, среди которых был и его старший брат Матиас, требовала у футболиста 13 миллионов евро. А также они украли 300 тысяч евро с кредитной карты Поля.
Читайте такжеФранцузский топ-клуб рассматривает вариант с приглашением Поля Погба
По теме
Оцените этот материал:
Источник:L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины пережил трансплантацию сердца. Врач и пациент рассказали о периоде восстановления
- "Мы просто не имеем права". Зеленский отверг идею об уменьшении численности ВСУ
- Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша
- Экс-игрок Ливерпуля о своем переезде в Грузию: Это очень красивая страна, полная сюрпризов
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000