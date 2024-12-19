Европейские лиги и FIFPro отклонили новый проект Суперлиги
Никаких переговоров не было и, похоже, не будет
The Super League Site
Новая попытка возродить Суперлигу, на этот раз под названием "Лига Единства", сталкивается с серьезной оппозицией со стороны футбольных организаций.
Сегодня, 19 декабря, Союз европейских футбольных лиг (European Leagues) и Ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) выступили с совместным заявлением, в котором решительно отрицают любые переговоры с инициаторами "Лиги Единства".
Кроме того, организации подчеркнули, что предложенный формат значительно увеличивает количество матчей в и без того перегруженном календаре.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины пережил трансплантацию сердца. Врач и пациент рассказали о периоде восстановления
- Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией
- Источник: новичок УПЛ подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги
- Допинг Мудрика, победа "Динамо" и ничья Борнмута. Главные новости за 16 декабря
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000