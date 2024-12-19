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Европейские лиги и FIFPro отклонили новый проект Суперлиги

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Никаких переговоров не было и, похоже, не будет

Европейские лиги и FIFPro отклонили новый проект Суперлиги

The Super League Site

Новина українською

Новая попытка возродить Суперлигу, на этот раз под названием "Лига Единства", сталкивается с серьезной оппозицией со стороны футбольных организаций.

Сегодня, 19 декабря, Союз европейских футбольных лиг (European Leagues) и Ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) выступили с совместным заявлением, в котором решительно отрицают любые переговоры с инициаторами "Лиги Единства".

Кроме того, организации подчеркнули, что предложенный формат значительно увеличивает количество матчей в и без того перегруженном календаре.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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