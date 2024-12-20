Бывшая звезда Барселоны может стать одноклубником Яремчука в Олимпиакосе

Недавно греческий "Олимпиакос" обратился к агентам Артура Мело, чтобы обсудить возможность его перехода.

Как подчеркнул инсайдер Николо Скира, 28-летний бразилец, несмотря на интерес от "Олимпиакоса", на данный момент отдает предпочтение переходу в испанский клуб, ведь он хочет вернуться в Ла Лигу.

Как стало известно ранее, к хавбеку проявил интерес "Реал Бетис". Также отмечается, что "Валенсия" и "Жирона" уже связывались с "Ювентусом" относительно возможного трансфера игрока в ближайшее трансферное окно.

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Добавим, что с лета 2024 года за "Олимпиакос" выступает нападающий сборной Украины Роман Яремчук.