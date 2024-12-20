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Аль-Ахли хочет избавиться от победителя Лиги чемпионов 2019 года

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Тренер больше не заинтересован в его услугах

Аль-Ахли хочет избавиться от победителя Лиги чемпионов 2019 года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Прошлым летом Роберто Фирмино покинул "Ливерпуль" и присоединился к "Аль-Ахли". Бразилец демонстрирует хорошую статистику в составе саудовского клуба, однако игрок может быть вынужден сменить команду.

Как сообщает Foot Mercato, тренер "крепости трофеев" Маттиас Яйссле сообщил руководству клуба, что он больше не заинтересован в услугах 33-летнего нападающего. Немецкий специалист хочет расстаться с капитаном, чтобы иметь возможность привлечь левого защитника и, возможно, полузащитника. Это удар для Фирмино, у которого осталось еще полтора года по контракту, но он имеет сильную позицию, поскольку может отказаться уходить и выполнить свой контракт. Несмотря на это, ряд команд начинает предпринимать шаги, чтобы попытаться подписать его этой зимой 2025 года. В Турции очень заинтересован "Фенербахче" Жозе Моуринью и "Галатасарай", который стремится усилить свою атаку. Кроме того, не исключено, что нападающий может вернуться в родную Бразилию.

Добавим, что в этом сезоне Роберто Фирмино провел 19 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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