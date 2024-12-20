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Победитель Суперкубка Италии 2017 года зимой покидает Видад Касабланку

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Очень коротким выдалось приключение игрока в Африке

Победитель Суперкубка Италии 2017 года зимой покидает Видад Касабланку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Опытный Мбайе Ньянг в сентябре удивил всех, подписав контракт с "Видад Касабланкой". Для него это была возможность вписать прекрасную страницу в историю марокканского клуба, но все заканчивается по другому сценарию.

Как сообщает Foot Mercato, сенегалец покидает африканскую команду. Экс-нападающий "Милана" разорвал контракт с "Видадом" и уже с 1 января станет свободным агентом, где займется поисками нового места для продолжения своей карьеры.

Добавим, что в этом сезоне Мбайе Ньянг провел 8 матчей и отметился 2 голами.

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М'Байе Ньянг Видад Касабланка
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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