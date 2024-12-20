Победитель Суперкубка Италии 2017 года зимой покидает Видад Касабланку
Очень коротким выдалось приключение игрока в Африке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный Мбайе Ньянг в сентябре удивил всех, подписав контракт с "Видад Касабланкой". Для него это была возможность вписать прекрасную страницу в историю марокканского клуба, но все заканчивается по другому сценарию.
Как сообщает Foot Mercato, сенегалец покидает африканскую команду. Экс-нападающий "Милана" разорвал контракт с "Видадом" и уже с 1 января станет свободным агентом, где займется поисками нового места для продолжения своей карьеры.
Добавим, что в этом сезоне Мбайе Ньянг провел 8 матчей и отметился 2 голами.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Продолжение допинг-скандала Мудрика, итоги Лиги Конференций и новые владельцы Эвертона. Главные новости за 19 декабря
- Гармаш и компания: Металлист 1925 хочет попрощаться с целым списком игроков
- Пан или пропал. Мудрик инициировал открытие допинг-пробы Б
- Экс-игрок Ливерпуля о своем переезде в Грузию: Это очень красивая страна, полная сюрпризов
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000