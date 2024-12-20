Экс-игрок сборной Аргентины о ЧМ-2022: То, что я пережил в тот месяц, невозможно объяснить из-за волны моментов, когда команда выигрывала

Анхель ди Мария выиграл на клубном и международном уровнях все возможные трофеи в своей карьере. Для опытного вингера особое место занимает турнир ЧМ-2022 в Катаре, где он вместе со своей сборной Аргентины победил в финале Францию. Футболист тепло вспоминает тот период, не забывая при этом о неожиданном поражении от Саудовской Аравии со счетом 1:2.

"В матче происходили странные вещи с офсайдами, мы видели, как они играли, но тревога, желание выиграть первую игру, привела к тому, что получилось то, что получилось. Мы попадали в офсайды, а они в итоге забили два великолепных гола.

Это [ЧМ-2022] вызывает ностальгию, когда вспоминаешь те моменты, не только то, что происходило в Катаре, но и то, что происходило в Аргентине, ту иллюзию, которая была.... Я никогда не говорил о предыдущих чемпионатах мира, но я не знаю, как их переживали, но то, что я пережил в тот месяц, невозможно объяснить, из-за волны моментов, когда команда выигрывала. Это незабываемые моменты. Ты видишь это и хочешь увидеть это снова", - цитирует Анхеля ди Марию Marca.