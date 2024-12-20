Netflix приобрел права на показ женских Чемпионатов мира в 2027 и 2031 годах

Netflix объявил о заключении соглашения с ФИФА, согласно которому платформа получила права на прямые трансляции Чемпионатов мира по футболу среди женщин в 2027 и 2031 годах.

Это первый случай, когда компания приобрела права на прямые трансляции спортивных соревнований в полном объеме.