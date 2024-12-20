Netflix приобрел права на показ женских Чемпионатов мира в 2027 и 2031 годах
Футбол на Netflix
Getty Images / Global Images Ukraine
Netflix объявил о заключении соглашения с ФИФА, согласно которому платформа получила права на прямые трансляции Чемпионатов мира по футболу среди женщин в 2027 и 2031 годах.
Это первый случай, когда компания приобрела права на прямые трансляции спортивных соревнований в полном объеме.
"Netflix продемонстрировал очень высокий уровень приверженности к развитию женского футбола", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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