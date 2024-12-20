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Месси собирает уникальную коллекцию футболок сборной Аргентины

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Каждая футболка связана с выигранным трофеем

Месси собирает уникальную коллекцию футболок сборной Аргентины

Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, кроме многочисленных трофеев, имеет еще одну особую коллекцию - футболки сборной Аргентины, которые он сохранил с победного турнира за национальную команду.

Месси сыграл ключевую роль в триумфах сборной Аргентины на Копа Америка-2021, Чемпионате мира-2022 и последнем Копа Америка-2024.

Каждая из этих побед имеет для него особое значение.

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Месси
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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