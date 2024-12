Месси собирает уникальную коллекцию футболок сборной Аргентины

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, кроме многочисленных трофеев, имеет еще одну особую коллекцию - футболки сборной Аргентины, которые он сохранил с победного турнира за национальную команду.

Месси сыграл ключевую роль в триумфах сборной Аргентины на Копа Америка-2021, Чемпионате мира-2022 и последнем Копа Америка-2024.

Каждая из этих побед имеет для него особое значение.

Messi has every shirt from his three title winning runs with Argentina hanging in his home ????



???? Copa America 2021

???? World Cup 2022

???? Copa America 2024 pic.twitter.com/LA48IGBPwB