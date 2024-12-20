Месси собирает уникальную коллекцию футболок сборной Аргентины

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, кроме многочисленных трофеев, имеет еще одну особую коллекцию - футболки сборной Аргентины, которые он сохранил с победного турнира за национальную команду.

Месси сыграл ключевую роль в триумфах сборной Аргентины на Копа Америка-2021, Чемпионате мира-2022 и последнем Копа Америка-2024.

Каждая из этих побед имеет для него особое значение.