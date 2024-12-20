Месси собирает уникальную коллекцию футболок сборной Аргентины
Каждая футболка связана с выигранным трофеем
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, кроме многочисленных трофеев, имеет еще одну особую коллекцию - футболки сборной Аргентины, которые он сохранил с победного турнира за национальную команду.
Месси сыграл ключевую роль в триумфах сборной Аргентины на Копа Америка-2021, Чемпионате мира-2022 и последнем Копа Америка-2024.
Каждая из этих побед имеет для него особое значение.
Messi has every shirt from his three title winning runs with Argentina hanging in his home ????— ESPN FC (@ESPNFC) December 20, 2024
???? Copa America 2021
???? World Cup 2022
???? Copa America 2024 pic.twitter.com/LA48IGBPwB
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Источник:ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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