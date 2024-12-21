Игроки сборной Аргентины исполнили оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции. Что их ожидает

В этом году сборная Аргентины выиграла Копа Америка. Финальный матч прошел 15 июля, тогда сборная Аргентины одолела сборную Колумбии со счетом 1:0.

Во время празднования победы Энцо Фернандес включил прямой эфир у себя в Instagram, во время которого игроки сборной Аргентины исполнили оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции, а именно: "Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы - нигерийки, их папы - камерунцы, но в паспорте написано: Француз".

Отмечается, что эфир не остался незамеченным, и Федерация футбола Франции пожаловалась на инцидент в ФИФА. Однако после долгих расследований по этому моменту достичь успехов не удалось, ведь, как заявили в ФИФА, доказательств было недостаточно, чтобы оштрафовать игроков сборной Аргентины.