Поль Погба – о своем похищении: В этом деле фигурируют члены моей семьи и друзья детства
Черная полоса у семейства Погба
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Qian Jun/MB Media
С 26 ноября в Париже продолжаются судебные заседания по делу похищения Поля Погба.
Брат Поля Погба Матиас Погба и еще шестеро мужчин пытались похитить Поля Погба и требовали 13 миллионов евро. Сейчас Матиаса Погба ждет лишение свободы на три года, из которых один год - реальный срок в исправительной колонии, а два года - условное наказание.
Поль Погба прокомментировал заключение своего брата по делу о похищении:
"С одной стороны, все завершилось. С другой - в этом деле фигурируют члены моей семьи и друзья детства. Я думаю, что здесь нет победителей. Каждый должен сделать свои выводы и думать о будущем.
Сейчас я думаю о футболе. Мне нужно вернуться к игре. Считаю, что закрытие этого дела поможет мне лучше сосредоточиться на своих планах", — сказал Погба.
Сейчас француз ищет новый клуб, в который он перейдет после завершения своей дисквалификации.
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