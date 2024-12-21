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Поль Погба – о своем похищении: В этом деле фигурируют члены моей семьи и друзья детства

Общие новости

Черная полоса у семейства Погба

Поль Погба – о своем похищении: В этом деле фигурируют члены моей семьи и друзья детства

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Qian Jun/MB Media

Новина українською

С 26 ноября в Париже продолжаются судебные заседания по делу похищения Поля Погба.

Брат Поля Погба Матиас Погба и еще шестеро мужчин пытались похитить Поля Погба и требовали 13 миллионов евро. Сейчас Матиаса Погба ждет лишение свободы на три года, из которых один год - реальный срок в исправительной колонии, а два года - условное наказание.

Поль Погба прокомментировал заключение своего брата по делу о похищении:

"С одной стороны, все завершилось. С другой - в этом деле фигурируют члены моей семьи и друзья детства. Я думаю, что здесь нет победителей. Каждый должен сделать свои выводы и думать о будущем.

Сейчас я думаю о футболе. Мне нужно вернуться к игре. Считаю, что закрытие этого дела поможет мне лучше сосредоточиться на своих планах", — сказал Погба.

Сейчас француз ищет новый клуб, в который он перейдет после завершения своей дисквалификации.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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