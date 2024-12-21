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Четыре футболиста Реал Мадрида. The Guardian назвал 10 лучших футболистов 2024 года

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Четыре футболиста Реал Мадрида. The Guardian назвал 10 лучших футболистов 2024 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Издание The Guardian назвало 10 лучших футболистов 2024 года.

В десятку лучших попали 4 игрока мадридского "Реала", 2 игрока "Манчестер Сити", молодой талант "Барселоны", полузащитник "Байера" а также нападающие "Баварии" и "Интера".

  1. Родри ("Манчестер Сити");
  2. Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид")
  3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
  4. Ламин Ямаль ("Барселона");
  5. Джуд Беллингем ("Реал Мадрид");
  6. Гарри Кейн ("Бавария");
  7. Лаутаро Мартинез ("Интер");
  8. Флориан Виртц ("Байер");
  9. Дани Карвахаль ("Реал Мадрид");
  10. Киллиан Мбаппе ("Реал Мадрид").
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Ранее мы писали, что в список ста лучших футболистов по версии The Guardian попали два украинских футболиста, выступающие заграницей.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
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