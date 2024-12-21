Четыре футболиста Реал Мадрида. The Guardian назвал 10 лучших футболистов 2024 года
Все заслужили?
Getty Images/Global Images Ukraine
Издание The Guardian назвало 10 лучших футболистов 2024 года.
В десятку лучших попали 4 игрока мадридского "Реала", 2 игрока "Манчестер Сити", молодой талант "Барселоны", полузащитник "Байера" а также нападающие "Баварии" и "Интера".
- Родри ("Манчестер Сити");
- Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид")
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
- Ламин Ямаль ("Барселона");
- Джуд Беллингем ("Реал Мадрид");
- Гарри Кейн ("Бавария");
- Лаутаро Мартинез ("Интер");
- Флориан Виртц ("Байер");
- Дани Карвахаль ("Реал Мадрид");
- Киллиан Мбаппе ("Реал Мадрид").
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Ранее мы писали, что в список ста лучших футболистов по версии The Guardian попали два украинских футболиста, выступающие заграницей.
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Источник:The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
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