  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Лидер Чемпионата Греции сразится с аутсайдером. Попал ли в стартовый состав Яремчук?

Общие новости

Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени

Лидер Чемпионата Греции сразится с аутсайдером. Попал ли в стартовый состав Яремчук?

фото из свободных источников

Новина українською

"Олимпиакос", в котором играет украинский нападающий Роман Яремчук, сразится с "Ламией",

Роман Яремчук остался на скамейке запасных

Роман Яремчук часто выходит со скамейки запасных. Лишь в одном матче нападающий вышел в стартовом составе греческого клуба. За восемь матчей украинский футболист забил гол.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До матча "Олимпиакос" - лидер турнирной таблицы, набрав 31 балл. Команда опережает "АЕК" и "ПАОК" на один балл.

"Ламия" занимает последнее 14-е место в Чемпионате с 9-ю очками.

Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени

По теме
yellow-arrow
Четыре футболиста Реал Мадрида. The Guardian назвал 10 лучших футболистов 2024 года
yellow-arrow
Поль Погба – о своем похищении: В этом деле фигурируют члены моей семьи и друзья детства
yellow-arrow
Игроки сборной Аргентины исполнили оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции. Что их ожидает
Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Olympiacos FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости