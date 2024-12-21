Лидер Чемпионата Греции сразится с аутсайдером. Попал ли в стартовый состав Яремчук?
Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени
фото из свободных источников
"Олимпиакос", в котором играет украинский нападающий Роман Яремчук, сразится с "Ламией",
Роман Яремчук остался на скамейке запасных
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYLAM #slgr pic.twitter.com/lxV6vS1tUs— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 21, 2024
Роман Яремчук часто выходит со скамейки запасных. Лишь в одном матче нападающий вышел в стартовом составе греческого клуба. За восемь матчей украинский футболист забил гол.
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До матча "Олимпиакос" - лидер турнирной таблицы, набрав 31 балл. Команда опережает "АЕК" и "ПАОК" на один балл.
"Ламия" занимает последнее 14-е место в Чемпионате с 9-ю очками.
Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени
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