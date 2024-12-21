Лидер Чемпионата Греции сразится с аутсайдером. Попал ли в стартовый состав Яремчук?

"Олимпиакос", в котором играет украинский нападающий Роман Яремчук, сразится с "Ламией",

Роман Яремчук остался на скамейке запасных

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYLAM #slgr pic.twitter.com/lxV6vS1tUs — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 21, 2024

Роман Яремчук часто выходит со скамейки запасных. Лишь в одном матче нападающий вышел в стартовом составе греческого клуба. За восемь матчей украинский футболист забил гол.

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До матча "Олимпиакос" - лидер турнирной таблицы, набрав 31 балл. Команда опережает "АЕК" и "ПАОК" на один балл.

"Ламия" занимает последнее 14-е место в Чемпионате с 9-ю очками.

Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени