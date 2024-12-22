Мама Сакартвело. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Вратарь

Накануне Нового года редакция UA-Футбол по традиции "вызывает" лучших игроков со всего мира в свою символическую сборную.

Наверное, наименее именитый и хайповый (маленький спойлер) представитель нашей символической сборной. Однако, без всяких сомнений исполнитель топового уровня. Других в команду года не берут, хех. И в то же время, максимально близкий к нам географически.

Из заголовка понятно, что дело мы имеем с прорывом 2024-го года в голкиперском цехе. Благодаря своей выдающейся игре и невероятным индивидуальным перформансам "Мама" (как его зовут на родине, да и в Испании также) заканчивает этот календарный год на лидирующей позиции по трансферной стоимости в мире. В частности, по состоянию на сейчас немецкий портал Transfermarkt оценивает высоченного грузинского стража ворот в 45 миллионов евро.

Грузия

Начать, конечно, стоит прежде всего с выступлений Гиорги за "крестоносцев". А именно об историческом Евро в Германии. На которое банда Вилли Саньоля буквально прогрызла зубами себе путь. Все было максимально близким к тому, чтобы этой сказки на немецком форуме вообще не произошло... Свою группу А квалификации к ЧЕ национальная команда Грузии завершила лишь на 4-й позиции, пропустив вперед Испанию и далеко не самых сильных норвежцев и шотландцев. В свою очередь, пробиться на Евро удалось через путь плей-офф C, где соперниками грузин выступили скромный по европейским меркам Люксембург и средняя Греция. Греков кстати удалось обыграть только в серии послематчевых пенальти.

А теперь уже к самому основному турниру, на котором "крестоносцы" под руководством французского специалиста и сотворили настоящую сенсацию. Первое в истории Евро и сразу выход в плей-офф! Конечно же, этот фундаментальный успех совершенно не был бы возможен без участия нашего героя. Начали тот форум грузины не лучшим образом, результативно уступив туркам. Однако, дальше фактор Мамардашвили сработал на все 100%.

Да, по сути полевые игроки Грузии обеспечили положительный результат с самой Португалией Криштиану Роналду и крепкими чехами. Однако, именно надежность и феерия 24-летнего Гиорги на линии ворот дала возможность партнерам по команде создать свои шансы впереди.

В "сухом" итоге, Мамардашвили был признан лучшим голкипером группового этапа Евро-2024, совершив за три матча сразу 21 (!) сейв. Более того, это стало новым рекордом Евро. Без преувеличения - историческое событие. Примечательно, что у идущего следом вратаря Румынии Флорина Нице - аж на 8 меньше.

96.6 - Giorgi Mamardashvili was the top Opta Points performer during the EURO 2024 group stages, picking up 96.6 points. The Georgia goalkeeper made 21 saves, the joint-most of any goalkeeper in the group stages of a European Championships. Hero. pic.twitter.com/hJ2CRJtdbO — OptaPlay (@OptaPlay) June 27, 2024

Далее, конечно, произошел злосчастный матч первого раунда плей-офф и погром от Испании, которая и стала триумфатором того турнира. Это немного испортило послемак, но по большому счету никого не интересовало - все всё понимали. Для Грузии и самого Мамардашвили этот исторический успех означал гораздо больше. Сказка, которая стала реальностью.

Тоже, конечно, ирония судьбы. Украинцы, как и грузины, также на Евро набрали в группе 4 очка. Но как всегда бывает - дьявол кроется в деталях. Какие же разные эти зачетные баллы, точнее характер их получения. Одни запомнились своим задором и характером, другие же - блеклостью и определенной безыдейностью. Жизнь контрастов.

Лига наций и Украина

Как это всегда бывает в жизни. После светлых и сказочных времен наступает гнетущая и серая реальность. Так и произошло в контексте нашего героя и его сборной. С одной стороны - невероятный летний отрезок. С другой - осенние поединки с украинской сборной и кампания Лиги наций в целом. Вот тут появляются противоречия.

Начали грузины ударно, уничтожив Чехию и минимально обыграв Албанию. А вот в октябрьском и ноябрьском цикле все пошло не по плану. В частности, победное шествие "крестоносцев" в Лиге наций прервали именно украинские сборники. Команда Сергея Реброва и во второй раз сумела сделать нервы грузинам, отобрав очки в самом Батуми.

И здесь как раз кроется первая деталь. Как всем известно - все в этом мире не идеально. Даже такие мастера, такого уровня мастерства. Забраться на вершину всегда легче, чем на ней удержаться (конечно, если ты не Месси или Роналду - но мы же говорим о представителях человеческой расы). Не исключением в этом контексте стал и Мамардашвили. В матчах с "сине-желтыми" грузинский голкипер не сумел продемонстрировать тех монструозных показателей. Или, может, все-таки причиной этому стал не ситуативный спад в игре грузина, а именно "сильнейший состав" в истории сборной Украины доставил столько проблем, хех?

В любом случае, команда Саньоля не сумела наработать на повышение в классе и поборется в плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе B. Хотя, к самому Гиорги в этой ситуации меньше всего претензий - это очевидный факт.

92nd minute, scores are level and Mamardashvili does this ????????#NationsLeague pic.twitter.com/boaRyvBuX7 — UEFA EURO 2024 (@UEFAEURO) November 18, 2024

Ливерпуль и клубный футбол

Тем не менее, собрать плоды со своего летнего перформанса все же удалось. "Мама" оказался в "Ливерпуле". Фактически, пока только на бумаге. Так как грузин пополнит ряды "мерсисайдцев" только следующим летом. Этот сезон Гиорги доиграет еще в составе "Валенсии".

В свою очередь, прошлую кампанию Мамардашвили на пару с нашим соотечественником Романом Яремчуком удалось закончить на 9-й позиции в Ла Лиге. В прошлом сезоне Гиорги пропустил 41 мяч в 37 встречах. При этом, грузинский голкипер отыграл 13 матчей на "ноль". По этому параметру он стал третьим в Испании (35,1% - показатель "сухих" матчей), пропустив вперед таких более опытных Симона, Ремиро и тер Штегена.

В этой же кампании (уже без украинца) тотальная катастрофа - после 16 матчей звание тотального аутсайдера испанского первенства... Формально, как бы это ни звучало - это уже не особо беспокоит Мамардашвили. Он уже и так "на чемоданах". Однако, сохранять лицо и держать марку все же нужно. Потому что на "Туманном Альбионе" тучи начнут сгущаться с новой силой. В Ливерпуле нужно будет победить такого рейд-босса как Алиссон.

Да, безусловно лучшие времена бразильца уже точно прошли, тем более с годами появилась определенная травматичность. Но гиганстский опыт и игра ногами - это то, чего у "Мамы" нет от слова совсем. Поэтому, пришло время делать качественный рывок в этом направлении. Вперед к новым мирам!

Альтернатива: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла" / сборная Аргентины)

Довольно редко такое бывает, что на одну позицию находятся два практически равносильных кандидата. Это как раз тот самый "кейс". Мамардашвили удалось обойти Мартинеса в голосовании в чрезвычайно ожесточенной борьбе - все решил лишь один голос. Сам автор данного материала также отдал предпочтение именно аргентинскому голкиперу.

Как-никак, очередной триумф на Копе (командный и индивидуальный в виде MVP ивента в том числе), историческое возвращение "Астон Виллы" в Лигу чемпионов, лидирующие позиции в АПЛ и той же ЛЧ говорят сами за себя. 32-летний представитель "Альбиселесте" с годами как хорошее итальянское вино - становится только лучше. По вкладу в успехи своей сборной, все же Мамардашвили побеждает в этой битве. Однако, не отмечать эксцентричного и одновременно невероятно монолитного высоченного аргентинца тоже банально невозможно.

Таким образом, Гиорги Мамардашвили успешно открывает символическую сборную 2024-го года по версии UA-Football:

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine