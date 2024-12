Мама Сакартвело. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Вратарь

Накануне Нового года редакция UA-Футбол по традиции "вызывает" лучших игроков со всего мира в свою символическую сборную.

Наверное, наименее именитый и хайповый (маленький спойлер) представитель нашей символической сборной. Однако, без всяких сомнений исполнитель топового уровня. Других в команду года не берут, хех. И в то же время, максимально близкий к нам географически.

Из заголовка понятно, что дело мы имеем с прорывом 2024-го года в голкиперском цехе. Благодаря своей выдающейся игре и невероятным индивидуальным перформансам "Мама" (как его зовут на родине, да и в Испании также) заканчивает этот календарный год на лидирующей позиции по трансферной стоимости в мире. В частности, по состоянию на сейчас немецкий портал Transfermarkt оценивает высоченного грузинского стража ворот в 45 миллионов евро.

Начать, конечно, стоит прежде всего с выступлений Гиорги за "крестоносцев". А именно об историческом Евро в Германии. На которое банда Вилли Саньоля буквально прогрызла зубами себе путь. Все было максимально близким к тому, чтобы этой сказки на немецком форуме вообще не произошло... Свою группу А квалификации к ЧЕ национальная команда Грузии завершила лишь на 4-й позиции, пропустив вперед Испанию и далеко не самых сильных норвежцев и шотландцев. В свою очередь, пробиться на Евро удалось через путь плей-офф C, где соперниками грузин выступили скромный по европейским меркам Люксембург и средняя Греция. Греков кстати удалось обыграть только в серии послематчевых пенальти.

А теперь уже к самому основному турниру, на котором "крестоносцы" под руководством французского специалиста и сотворили настоящую сенсацию. Первое в истории Евро и сразу выход в плей-офф! Конечно же, этот фундаментальный успех совершенно не был бы возможен без участия нашего героя. Начали тот форум грузины не лучшим образом, результативно уступив туркам. Однако, дальше фактор Мамардашвили сработал на все 100%.

Да, по сути полевые игроки Грузии обеспечили положительный результат с самой Португалией Криштиану Роналду и крепкими чехами. Однако, именно надежность и феерия 24-летнего Гиорги на линии ворот дала возможность партнерам по команде создать свои шансы впереди.

В "сухом" итоге, Мамардашвили был признан лучшим голкипером группового этапа Евро-2024, совершив за три матча сразу 21 (!) сейв. Более того, это стало новым рекордом Евро. Без преувеличения - историческое событие. Примечательно, что у идущего следом вратаря Румынии Флорина Нице - аж на 8 меньше.

96.6 - Giorgi Mamardashvili was the top Opta Points performer during the EURO 2024 group stages, picking up 96.6 points. The Georgia goalkeeper made 21 saves, the joint-most of any goalkeeper in the group stages of a European Championships. Hero. pic.twitter.com/hJ2CRJtdbO