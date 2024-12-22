Премьер Словакии проводит переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным
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Премьер Словакии проводит переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Роберт Фицо приехал в Москву на встречу впервые с 2016 года. Российские пропагандисты сообщают, что словацкий премьер намерен вести переговоры на фоне отказа президента Украины Владимира Зеленского продлить транзит газа.
Президент Сербии Александар Вучич подтвердил тему переговоров.
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Напомним, что с 1 января 2025 года транзит российского газа через Украину в Европу прекратится из-за окончания срока договора с «Газпромом», действующего до 31 декабря 2024 года.
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