  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Премьер Словакии проводит переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным

Общие новости

Известна тема

Премьер Словакии проводит переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным

фото из свободных источников

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер Словакии проводит переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Роберт Фицо приехал в Москву на встречу впервые с 2016 года. Российские пропагандисты сообщают, что словацкий премьер намерен вести переговоры на фоне отказа президента Украины Владимира Зеленского продлить транзит газа.

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил тему переговоров.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в

Напомним, что с 1 января 2025 года транзит российского газа через Украину в Европу прекратится из-за окончания срока договора с «Газпромом», действующего до 31 декабря 2024 года.

По теме
yellow-arrow
КНДР, возможно, передала России дальнобойные ракеты, рассчитанные на дальность 1200 км
yellow-arrow
Мама Сакартвело. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Вратарь
yellow-arrow
Лидер Чемпионата Греции сразится с аутсайдером. Попал ли в стартовый состав Яремчук?
Владимир Путин война с россией Роберт Фицо
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости