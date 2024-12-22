КНДР, возможно, передала России дальнобойные ракеты, рассчитанные на дальность 1200 км
Нашли "партнёров"
Getty Images/Global Images Ukraine
КНДР, возможно, передала России дальнобойные ракеты, рассчитанные на дальность 1200 км.
В сети появилось видео, как вроде бы в Тюменскую области РФ, прибыло вооружение, которое используется для пусков баллистических ракет Pukguksong-2
В американской квалификации она называется KN-15.
По информации Defence Express, ракета создавалась в условиях повышенной секретности, поэтому точные характеристики неизвестные.
В открытых источниках указывается рабочая дальность 1200-1300 км, некоторые источники пишут об дальности в 2 тысячи км.
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По словам источника, если КНДР передала РФ такие ракеты, то для проверки эффективности на поле боя. Специалисты определяют низкую эффективность другого северокорейского оружия.
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