КНДР, возможно, передала России дальнобойные ракеты, рассчитанные на дальность 1200 км.

В сети появилось видео, как вроде бы в Тюменскую области РФ, прибыло вооружение, которое используется для пусков баллистических ракет Pukguksong-2

В американской квалификации она называется KN-15.

По информации Defence Express, ракета создавалась в условиях повышенной секретности, поэтому точные характеристики неизвестные.

В открытых источниках указывается рабочая дальность 1200-1300 км, некоторые источники пишут об дальности в 2 тысячи км.

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По словам источника, если КНДР передала РФ такие ракеты, то для проверки эффективности на поле боя. Специалисты определяют низкую эффективность другого северокорейского оружия.