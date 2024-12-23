Рука Мадридской и испанской Судьбы. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Правый защитник

Накануне Нового года редакция UA-Футбол по традиции "вызывает" лучших игроков со всего мира в свою символическую сборную.

Реинкарнация Серхио Рамоса

В 2014-ом году я ошибочно включил Дани Карвахаля в символическую сборную года по версии нашего сайта. Просто нажал не на ту кнопку и не заметил. А когда редактор похвалил меня за выбор - потребовал исправить его. Твердо заявив, что не считаю тогда 22-летнего испанца достойным сборной.

Прошли десять лет, круг замкнулся, и более достойного для нашей сборной трудно найти. В нашем нынешнем голосовании правый защитник мадридского "Реала" и сборной Испании занял чистое второе место по голосам членов редакции. Уступив лишь партнеру по сборной Родри.

Именно Дани - единственный игрок стартового состава одновременно победителя Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы в 2024-ом году. Еще и Чемпиона Испании. В этом году он выиграл все из первых рядов. Он не был первым капитаном в обеих командах, но ясно, что сделан из капитанского материала.

Именно в него переселился дух легендарных защитников "Реала" и сборной Испании. Именно он - реинкарнация Серхио Рамоса, Карлеса Пуйоля, Жерара Пике в сборной, Рамоса, Пепе, Фернандо Йерро, Мичела Сальгадо, Мануэля Санчиса в "Реале". Не по позиции, но по духу. Нить поколений тянется именно к нему.

Он даже отпустил бороду как Серхио Рамос. Начал иногда играть в центре обороны, как Серхио Рамос, начинавший карьеру правым защитником. И забил в финале Лиги Чемпионов как Серхио Рамос в финале-2014, открывшем нынешнюю эру доминирования "Реала" - подрезав головой в дальний угол.

Причем, как и тогда, "сливочные" страдали в финале, чувствовали себя неудобно. "Честно сказать, мы не заслуживали даже ничью до перерыва. Конечно, терпеть мы умеем, но, поверьте, хотелось бы мне проще выигрывать такие матчи", - признался сам Дани. Что ж, пришлось выиграть в его стиле - в борьбе.

Рамос хотя бы не низок ростом. Но как Карвахаль с его 173-мя сантиметрами умудрился выпрыгнуть так высоко на угловом при давлении защитника и головой переправить мяч в ворота?! Ответ очевиден - тогда прыгал не защитник Карвахаль, а дух Карвахаль, стержень Карвахаль, история Карвахаль.

Прыгал Карвахаль, опиравшийся на плечи Рамоса, Пепе, Йерро, Санчиса. Кстати, вторая фамилия Дани - Рамос. Выходит очень символично.

Он предан "Реалу" безраздельно. "Я хочу остаться в Мадриде как можно дольше, но в тот день, когда я пойму, что недотягиваю до уровня "Реала", я уйду. Я бы никогда не играл ни за один другой клуб в Европе из уважения к "Реалу". Много ли таких игроков в наши времена?

"Я - Мадридиста, я родился возле Мадрида, я был в клубе с десятилетнего возраста, кроме сезона в аренде в "Байере", и я чувствую Мадрид до самых костей". Мадрид также чувствует его. Они - неразрывное целое.

Разумеется, предан он и сборной. Что мы увидели прежде всего в четвертьфинале Евро-2024, когда в стиле Джорджо Кьеллини из предыдущего Евро повалил на газон игрока сборной Германии на последних секундах, сорвав очень опасную контратаку. Еще и, в отличие от Кьеллини, ценой удаления.

Новый бомбардир

В ТТД Дани в сезоне 2023/24 вы не найдете ничего особенного. Ни в Лиге Чемпионов, ни на Евро-2024 он даже не был близок к лидерам ни по одному продвинутому статистическому показателю. В Ла Лиге он набрал четыре гола и три ассиста, в Лиге Чемпионов - гол и ассист, на Евро - гол.

Впрочем, он незаменим, и это понимают абсолютно все.

В Лиге Чемпионов он забил лишь второй гол в карьере, но в какой же нужный момент! Более того, в том финале нанес три удара по воротам - как Винисиус и больше всех остальных в команде. А еще в первом тайме Адейеми уже обошел Куртуа, но Дани успел вернуться и в отчаянном подкате остановить его.

В лиге в 2024-ом году он забил на 99-ой минуте "Альмерии", оформив камбек с 0:2 на 3:2, забил на всегда сложном выезде к "Осасуне", ассистировал на всегда сложном выезде к "Реал Сосьедад". В Лиге Чемпионов до финала ассистировал на весьма сложном выезде в Лейпциг. Все эти матчи "Реал" выиграл.

В победном Суперкубке Испании в сумасшедшем полуфинальном матче против "Атлетико" (5:3) Дани ассистировал на 29-ой минуте, а на 85-ой спас "Реал" от поражения, подключившись в центр штрафной в контратаке и забив. В овертайме же навесил, Хоселу замкнул, и от соперника мяч закатился в ворота.

В принципе, в сезоне 2023/24 он выдал свои лучшие показатели главных ТТД во всех турнирах с сезона 2016/17 - шесть голов и пять ассистов. По забитым мячам предыдущий сезон - и вовсе лучший в его карьере. Он ранее за сезон не забивал более двух.

В чем причина такого преображения? С приходом Джуда Беллингема "Реал" играет с "ромбом" - тактической схемой, сплющенной к центру. На флангах атакующих игроков меньше, и потому крайние защитники получают больше свободы и больше атакующих задач.

Но ведь в 32 года выполнять такую работу очень сложно. Особенно - такому травматичному игроку как Карвахаль. Два сезона назад он, казалось, безнадежно погряз в травмах. Однако тогда изменил свое питание, отказавшись от глютена - хлеба, макарон, картофеля. И обрел новую свежесть.

Рука Мадридской Судьбы

Когда спрашиваешь, как "Реал" с такой неровной, абсолютно не вдохновляющей игрой вновь сумел выиграть все, ответ очевиден - благодаря своему духу, своей ауре, своему стержню, руке Судьбы в сливочной футболке. А Карвахаль и является олицетворением этого духа, ауры, руки Судьбы.

Когда спрашиваешь, как молодая, неопытная, также не вдохновлявшая перед началом Евро сборная Испании сумела взять турнир, ответ банален - благодаря сплаву молодости и опыта. Искрящейся энергии и наглости Ямаля, Уильямса, Ольмо, но и стене, стержню Родри, Мораты, Карвахаля.

В предыдущих трех циклах ни один защитник не попадал даже в Топ-10 в списке на Золотой Мяч. Дани в 2024-ом году стал четвертым, и даже его победа не удивила бы. Следующим защитником в списке-2024 был партнер испанца по команде Антонио Рюдигер - на 22-ом месте.

Карло Анчелотти, благодаря своих игроков за получение приза лучшего тренера года, особо выделил двоих - Винисиуса и Карвахаля.

Форвард "Реала" в сезоне 2023/24 Хоселу считает, что Дани больше всех заслужил Золотой Мяч. "Таким футболистам, которым почти грозит исчезновение, должны уделить больше внимания. Мы смотрим только на нападающих, на тех, кто забивает. Но игра в защите за "Реал" - большое достижение и заслуживает признания".

Вратарь сборной Давид Рая, говоря о травмах Родри и Карвахаля, заявил: "Мы прежде всего должны подчеркнуть их личности и их капитанские качества. Это люди с опытом, которые подталкивают вас быть лучшими, два невероятных человека, которые не любят проигрывать даже в марблы".

"Когда мы играем, он - тот, кто больше всего любит подгонять людей. Когда команда проигрывает, с ним невозможно разговаривать. Когда ты делаешь одну-две ошибки, Дани ничего тебе не скажет. На третьей или четвертой ошибке он выскажет тебе все", - заявляет Тибо Куртуа.

Когда он в октябре получил тяжелую травму колена, "Реал" продлил контракт с ним до 2026-го года. Так и нужно поступать с легендой клуба, духом клуба. А Дани, и до 2024-го года уже ставший легендой мадридского гранда, в 2024-ом лишь усилил свой статус. Также став легендой сборной Испании.

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