Современный гегемон обороны. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Центральный защитник

После эры Пуйоля и Рамоса сразу несколько футболистов претендовали на их место в зале текущей славы лучших центральных защитников. И в последние годы на эту позицию одним из главных кандидатов является нидерландская машина Вирджил ван Дейк. Уже не в первый раз он попадает в символическую сборную года по версии UA-Футбол. В этот раз – в плотной борьбе с другим мощным представителем АПЛ.

***

Ван Дейк проводит уже второй сезон в статусе полноценного капитана “Ливерпуля”. В частности 2024 год стал первым полноценным годом, в котором он все 12 месяцев находился в этом амплуа. Параллельно защитник еще и носит повязку в сборной Нидерландов, которую вручили ему еще в 2018 году. Если бы не Джордан Хендерсон, Вирджил должен был еще быстрее стать капитаном мерсисайдцев.

Однообразная телекартинка во время трансляции матчей не передает, как ведет себя капитан ван Дейк. Благо, футбольные клубы начали медийно развиваться. Благодаря этому можно увидеть и другую, внутреннюю сторону футбола на расстоянии. Ту, которая раньше была видна разве что со стадиона. Ван Дейк командует, подсказывает, хвалит, ругает, кричит и возглавляет не только защитное звено “Ливерпуля”, но и все построение игры. Немало в этом стиле есть и от вышеупомянутого Хендерсона. И голос у Вирджила как раз тот, что нужно. Его услышат все даже на самом громком стадионе.

Кроме ментально-волевых качеств, конечно, Ван Дейк идет на вершине в рейтинге защитников за футбольными скиллами. В свои 33 у него все еще та форму, которая была и во время его конкуренции за Золотой мяч с Месси в 2019 году. Выбор позиции, защитная работа, начало атаки, а также борьба на втором этаже как в защите, так и в нападении – все на топовом уровне.

В феврале 2024 года все эти качества защитника стали основополагающими в победном финале Кубка лиги против “Челси”. Удалось не только сохранить нули у своих ворот на протяжении 120 минут, но и забить. Ведь именно Ван Дейк оформил победный гол на 118-й минуте благодаря удачному подключению на угловой. Это уже третий финал для ван Дейка, где он признается лучшим футболистом “Ливерпуля”. Большие матчи – это о нем.

Virgil van Dijk has been named Player of the Match in three finals for Liverpool:



◉ 2019 Champions League Final

◉ 2022 League Cup Final

◉ 2024 League Cup Final



One of the all-time greats. ???? pic.twitter.com/BY6RkhgiQ0