Современный гегемон обороны. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Центральный защитник

После эры Пуйоля и Рамоса сразу несколько футболистов претендовали на их место в зале текущей славы лучших центральных защитников. И в последние годы на эту позицию одним из главных кандидатов является нидерландская машина Вирджил ван Дейк. Уже не в первый раз он попадает в символическую сборную года по версии UA-Футбол. В этот раз – в плотной борьбе с другим мощным представителем АПЛ.

***

Ван Дейк проводит уже второй сезон в статусе полноценного капитана “Ливерпуля”. В частности 2024 год стал первым полноценным годом, в котором он все 12 месяцев находился в этом амплуа. Параллельно защитник еще и носит повязку в сборной Нидерландов, которую вручили ему еще в 2018 году. Если бы не Джордан Хендерсон, Вирджил должен был еще быстрее стать капитаном мерсисайдцев.

Однообразная телекартинка во время трансляции матчей не передает, как ведет себя капитан ван Дейк. Благо, футбольные клубы начали медийно развиваться. Благодаря этому можно увидеть и другую, внутреннюю сторону футбола на расстоянии. Ту, которая раньше была видна разве что со стадиона. Ван Дейк командует, подсказывает, хвалит, ругает, кричит и возглавляет не только защитное звено “Ливерпуля”, но и все построение игры. Немало в этом стиле есть и от вышеупомянутого Хендерсона. И голос у Вирджила как раз тот, что нужно. Его услышат все даже на самом громком стадионе.

Кроме ментально-волевых качеств, конечно, Ван Дейк идет на вершине в рейтинге защитников за футбольными скиллами. В свои 33 у него все еще та форму, которая была и во время его конкуренции за Золотой мяч с Месси в 2019 году. Выбор позиции, защитная работа, начало атаки, а также борьба на втором этаже как в защите, так и в нападении – все на топовом уровне.

В феврале 2024 года все эти качества защитника стали основополагающими в победном финале Кубка лиги против “Челси”. Удалось не только сохранить нули у своих ворот на протяжении 120 минут, но и забить. Ведь именно Ван Дейк оформил победный гол на 118-й минуте благодаря удачному подключению на угловой. Это уже третий финал для ван Дейка, где он признается лучшим футболистом “Ливерпуля”. Большие матчи – это о нем.

Virgil van Dijk has been named Player of the Match in three finals for Liverpool:



◉ 2019 Champions League Final

◉ 2022 League Cup Final

◉ 2024 League Cup Final



One of the all-time greats. ???? pic.twitter.com/BY6RkhgiQ0 — Squawka (@Squawka) February 25, 2024

В текущем сезоне Лиги чемпионов "Ливерпуль" за шесть поединков заработал максимально возможные 18 очков. При этом пропустил только один гол – самый лучший показатель турнира. Во всех матчах по 90 минут провел Ван Дейк. Параллельно мерсисайдцы лидируют в АПЛ. Учитывая длительную травму Алиссона, вратарское звено на несколько месяцев получило ослабление. Однако команда Слота и здесь идет с самым низким показателем пропущенных в турнире: 16 голов за 16 матчей. И, опять же, Ван Дейк провел максимальные 1440 минут без замен. И параллельно еще и забил гол одному из главных конкурентов за чемпионство "Арсенала" на "Эмирейтс" (финальный счет – 2:2).

И это при том, что в целом оборонное звено "Ливерпуля" не было бесспорным в течение 2024 года. Робертсон долгое время искал свою форму, а Конате и Трент несколько раз отсутствовали из-за травм. Ван Дейк играл как не с 21-летними Квансой и Брэдли, так с Гомесом и Цимикасом. И Вирджил адаптирован к этим изменениям.

***

В этом году Ван Дейк также дошел со своей сборной к полуфиналу Евро-2024. Точнее, во главе этой команды: все встречи, как всегда, от свистка до свистка и с капитанской повязкой. Будем откровенны: не поражали "оранье" на этом континентальном первенстве. Но все же дошли до четверки сильнейших благодаря индивидуальной игре некоторых персон команды. Одним из них был именно ван Дейк.

Вылетели Нидерланды от Англии в матче полуфинала. Первыми забили уже на седьмой минуте, но практически сразу отпустили преимущество. А на 90 минуте выключились, чем воспользовался Уоткинс и забил победный для "трех львов" гол. Обе команды представляли "скучную" часть сетки. Не было разницы, кто проиграет в финале Испании.

***

Футбольное сообщество уже несколько лет ищет "второго ван Дейка". То Забарного им назовут, то других сильных представителей клубов АПЛ. А зачем? Вот он – находится в отличной форме, играет в свой лучший футбол прямо сейчас. Надо этим наслаждаться. Защитная работа не всегда видна, часто – разве что ошибки. Но ван Дейк является тем, кто выделяется среди других даже в этом аспекте: его вклад в оборону своей команды трудно не заметить.

Альтернативный вариант ван Дейку в сборной от UA-Футбол

Конкурентом Вирджила в этой сборной стал Габриэль из “Арсенала”. Всего один голос решил судьбу места в одиннадцатке. У "канониров" действительно одна из лучших линий обороны в мире, а 27-летний защитник смело ее возглавляет. Также мощный в защите и атаке, у него хорошые видение поля и выбор позиции. Кроме этого он стал одним из основателей того, что лондонцы и в прошлом сезоне, и в этом являлись (и есть) претендентами на титул АПЛ.