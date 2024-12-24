Криштиану Роналду показал, как проводит свой отпуск. Фото
С пользой
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду показал, как проводит свой отпуск.
Португальский нападающий поехал с семьёй в Лапландию (Финляндия), где расположены горнолыжные курорты и считается родиной Санта Клауса.
Роналду улыбаясь продемонстрировал своё телосложение на снежном фоне Лапландии и пожелал всем счастливого Рождества.
Также Роналду со своей женой Джоржиньей катались на снегоходе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Но от одного развлечения португалец отказался. Он не пошёл кататься на лыжах. В контрактах футболистов, как правило, указан запрет заниматься экстремальными видами спорта, таких как катание на лыжах. Есть риск получения травмы. Семья попробовала это развлечение.
Криштиану Роналду сыграл в 23-х играх за "Аль-Наср" во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отметился 3 ассистами.
Популярное сейчас
- Динамо не захотело подписывать форварда из европейского чемпионата - СМИ
- "Слухи правдивы". Инсайдер раскрыл новые подробности о возможном трансфере Забарного в топ-клуб
- Источник: один из ведущих клубов УПЛ усилился тремя легионерами
- Два результативных действия Довбика, успешные матчи Забарного и Миколенко в АПЛ. Главные новости за 22 декабря
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели