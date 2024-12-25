Экс-игрок Челси возглавил один из лучших клубов Южной Кореи

Густаво Пойет стал главным тренером "Чонбук Хендэ Моторс". Об этом сообщает пресс-служба корейского клуба. Соглашение между сторонами рассчитано на один год.

Последним местом работы Пойета была сборная Греции, которую он покинул в марте 2024 года. Ранее 57-летний специалист работал с такими европейскими клубами, как "Бордо", "Бетис", АЕК, "Сандерленд" и "Брайтон".

В течение игровой карьеры Густаво прославился выступлениями за "Челси", "Тоттенхэм" и "Сарагосу".