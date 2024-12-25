Экс-игрок Челси возглавил один из лучших клубов Южной Кореи
Экзотическое направление
Getty Images/Global Images Ukraine
Густаво Пойет стал главным тренером "Чонбук Хендэ Моторс". Об этом сообщает пресс-служба корейского клуба. Соглашение между сторонами рассчитано на один год. Последним местом работы Пойета была сборная Греции, которую он покинул в марте 2024 года. Ранее 57-летний специалист работал с такими европейскими клубами, как "Бордо", "Бетис", АЕК, "Сандерленд" и "Брайтон". В течение игровой карьеры Густаво прославился выступлениями за "Челси", "Тоттенхэм" и "Сарагосу".
Gustavo Poyet #uruguayo es nuevo entrenador de Jeonbuk Hyundai Motors de República de Corea. pic.twitter.com/2R6sYy9sLG— uruguayos x el mundo (@dannydecarmelo) December 24, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Максимов попытается пригласить в Ворсклу своего бывшего подопечного
- Буковина определилась с главным тренером и намерена побороться за УПЛ
- Карпаты могут вернуть своего воспитанника, который поиграл в топ-чемпионате
- Рука Мадридской и испанской Судьбы. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Правый защитник
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000