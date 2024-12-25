Акценты. Одиннадцатый лишний в футболе?

Бывший игрок сборной Франции и президент УЕФА Мишель Платини выдвинул предложение, которое может кардинально изменить футбол.

Платини предложил уменьшить количество игроков на поле с 11 до 10. По его словам, это позволило бы освободить пространство на поле и сделать игру более динамичной.

"В 1900 году в футбол играли 11 игроков, но в 1900 году они не бегали так много, как сегодня, не были такими сильными, не двигались так быстро. Возможно, нам стоит убрать одного игрока, играть с десятью", - отметил Платини.

Анализируем это?

Кто такой Платини? Как футболист - по моему мнению, лучший в Европе 80-х гг. прошлого столетия. И один из лучших в ХХ веке. Как чиновник - лучше не вспоминать… Вместо этого вспомнилось откуда-то: “Не дай мне, Боже, вляпаться во власть!”

В любом случае, Платини меня всегда интересовал как игрок. То же самое, кстати, могу сказать о Марадоне. Мне интересна игра в футбол, а не то, что происходит вокруг нее. А тут такое радикальное предложение, которое может привести к просто-таки революционным изменениям в футболе.

Сначала стоит уточнить, что я понимаю под игрой в футбол? Собственно игру. Целью которой является завести мяч по правилам за линию ворот, и чем чаще - тем лучше. Если для вас во главе угла стоит борьба за мяч, что впитано с молоком… тренера, дальше можете не читать. Потому что лично для вас это будет ересью.

Освободить пространство на поле? Да. Нынче нас успешно переводят на профессиональный футбольный язык: средний блок, билд-ап, третья зона, высокий прессинг… В этом языке есть понятие “свободная зона”. Грубо говоря, это дыра в обороне соперника, которой нужно результативно воспользоваться атакующим.

В современном футболе поиск свободных зон зачастую превращается в утомительную, а то и неблагодарную работу. Когда говорят: играть научились все - имеют в виду, прежде всего: обороняться. А ведь главное в этой игре - голы. Для того чтобы их было больше, а игра стала более зрелищной, чего только не выдумывали.

Идея Платини проста, как колумбово яйцо, как кирпич в разрезе. Убрать по игроку в командах: меньше народу - больше кислороду! И если смотреть отсюда - из кресла перед экраном - это представляется заманчивым. Если, конечно, у тебя не с детства в крови организованная игра одиннадцать на одиннадцать.

Лично я в своей жизни играл где угодно и в любую погоду, но и произвольно - в любых количественных составах. То бишь, чукча не футболист, чукча - зритель. Как принято считать, именно тот, для кого играют. И поэтому я не буду крутить пальцем у виска и безапелляционно утверждать, что это бред сивой кобылы в лунную ночь.

Я просто представлю себе, что на поле стало больше этих самых свободных зон - а стало быть, меньше контактной игры и больше перемещений мяча и игроков с мячом. Другими словами, больше игры с мячом и меньше борьбы за него. Больше беспрепятственного движения и демонстрации техники. Это просто мечта какая-то!

Потому что я ценю в футболе, в первую очередь, умение обращаться с мячом. Потому что футбол - это ножной мяч в переводе, в конце концов. А умение помешать этому меня интересует в последнюю очередь. Словом, на мой взгляд “потустороннего” любителя игры, все что отдаляет ее от разновидности единоборств - во благо.

Как минимум, было бы интересно на это взглянуть. Как любопытно нам бывает в тех редких случаях, когда команды остаются в одинаково усеченных составах. Как правило, умноженная на усталость игроков, игра приобретает кураж. Из-за тех самых свободных зон. “Да анархия это и бардак!” - проворчат задержавшиеся тут знатоки.

Платини однозначно прав в том, что за полтора века футболисты невероятно прибавили в физподготовке. А она нередко вытесняет все в том же классическом игровом пространстве мысль и технику. В том числе и поэтому все большую роль играют тренеры и все меньше дирижеров среди игроков - на поле.

Вам такой футбол по душе? Ваше право. А я тоскую по интеллигентной игре, у которой мог бы появиться шанс даже при современных сверхскоростях. Мне не нужны гладиаторские бои в футболе - нужен сам футбол. Не факт, что простое “обрезание” составов стало бы такой панацеей, но не попробуешь - не узнаешь.

Кого именно убирать - за счет сокращения игроков какого амплуа? Ну тут уж был бы простор для тренеров - непаханое поле, целина. Хотя, на дилетантский взгляд зрителя, все кажется элементарным: оставить поровну людей в защите, полузащите и нападении. Футбол - простая игра, но нам так нравится его усложнять…

И что-то издевательски подсказывает, что сокращение коснулось бы как раз форвардов. Ибо, как известно, танцевать принято от печки, а идеальный матч двух гениальных тренеров завершился бы нулевой ничьей. И упаси Боже, лишить их возможности насыщать центр поля и оборону!

В любом случае, было бы чертовски интересно посмотреть, как выходят из положения озадаченные гуру современного футбола, эти укротители свободных зон. Однако пора нам просыпаться - этого не будет, потому что не будет никогда.

Все банально. Футбол сегодня - всемирная индустрия и всемирный рынок. И убрать по игроку в каждой из его команд, означает глобальный локаут. Когда каждый одиннадцатый профессиональный футболист будет выброшен на улицу. Кто, каким образом, и когда именно пойдет на это? Даже в целях экономии для хозяев клубов.

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Так что спите спокойно, дорогие товарищи и господа. И хотя идея Платини, как по мне, выглядит не столь безумной, как предложение, кажется, ван Бастена об отмене офсайда. Хотя она, в отличие от последней, не подрывает основ футбола, а скорее парадоксально могла бы приблизить его к истокам. Но неосуществима именно она.

А жаль… Что ж, теперь самые остроумные из читателей могут посоревноваться между собой в оригинальности альтернативных предложений. Как вы говорите: вдвое увеличить размер ворот? Или расширить поле? Разрешить играть несколькими мячами? Кто смешнее? Впрочем, думается, эти до конца уж точно не дочитали…