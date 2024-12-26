Усиление Колоса, топ-клуб для Забарного и очередной свободный агент для Барсы. Главные новости за 25 декабря

"Колос" объявил о подписании контракта с 23-летним албанским полузащитником Ариналдо Ррапаем. Transfermarkt оценивает сделку в 300 тысяч евро. Ррапай имеет опыт игры на позиции десятки, восьмерки и вингера. На его счету два матча за национальную команду Албании.
Сенсационный первый круг в исполнении "Борнмута" привлек внимание к ключевым игрокам "вишенок" со стороны топ-клубов. "Ливерпуль" следит за тремя игроками 5-й команды АПЛ, включая Илью Забарного. Зимой будут обдумывать возможность офферов.
ЛНЗ и "Металлист 1925" нацелились на трансфер украинского нападающего "Сандерленда" Назария Русина. Отметим, что оба главных тренера команд Роман Григорчук и Патрик ван Леувен уже работали с футболистом. "Черные коты" в свою очередь не против избавиться от Русина, у которого 0 результативных действий в 7 матчах сезона.
Рандаль Коло Муани фактически гарантировано покинет ПСЖ в зимнее трансферное окно. Луису Энрике француз не нужен, в то время как 3 топ-клуба АПЛ не против забрать его в аренду, как и один немецкий – вернуть в Бундеслигу. Напомним, ПСЖ купил Коло Муани за 95 млн евро.