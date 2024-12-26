Известный портал назвал главных претендентов на Золотой мяч-2025
Опубликована десятка лучших игроков в текущем сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный портал GOAL, который является одним из крупнейших футбольных сайтов в мире, недавно назвал десятку главных претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам текущего сезона.
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В рейтинг попали представители шести клубов из трех европейских топ-чемпионатов. Полный список выглядит следующим образом.
- 1. Мохамед Салах, "Ливерпуль"
- 2. Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид"
- 3. Рафинья, "Барселона"
- 4. Джамал Мусиала, "Бавария Мюнхен"
- 5. Роберт Левандовский, "Барселона"
- 6. Ламин Ямаль, "Барселона"
- 7. Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид"
- 8. Гарри Кейн, "Бавария Мюнхен"
- 9. Коул Палмер, "Челси"
- 10. Флориан Виртц, "Байер Леверкузен"
Напомним, что Золотой мяч-2024 выиграл Родри из "Манчестер Сити". В конце ноября 28-летний испанец презентовал награду на "Этихаде" перед болельщиками "горожан".
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Источник:GOAL
Опубликовал: Андрей Журба
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