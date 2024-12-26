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Известный портал назвал главных претендентов на Золотой мяч-2025

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Опубликована десятка лучших игроков в текущем сезоне

Известный портал назвал главных претендентов на Золотой мяч-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный портал GOAL, который является одним из крупнейших футбольных сайтов в мире, недавно назвал десятку главных претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам текущего сезона.

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В рейтинг попали представители шести клубов из трех европейских топ-чемпионатов. Полный список выглядит следующим образом.

  • 1. Мохамед Салах, "Ливерпуль"
  • 2. Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид"
  • 3. Рафинья, "Барселона"
  • 4. Джамал Мусиала, "Бавария Мюнхен"
  • 5. Роберт Левандовский, "Барселона"
  • 6. Ламин Ямаль, "Барселона"
  • 7. Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид"
  • 8. Гарри Кейн, "Бавария Мюнхен"
  • 9. Коул Палмер, "Челси"
  • 10. Флориан Виртц, "Байер Леверкузен"

Напомним, что Золотой мяч-2024 выиграл Родри из "Манчестер Сити". В конце ноября 28-летний испанец презентовал награду на "Этихаде" перед болельщиками "горожан".

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Источник:
GOAL
Опубликовал: Андрей Журба
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