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Главный тренер саудовского клуба не намерен отпускать своего ключевого защитника

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Одноклубник Роналду должен остаться в команде

Главный тренер саудовского клуба не намерен отпускать своего ключевого защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион Европы 2024 года в составе сборной Испании может остаться в чемпионате Саудовской Аравии, несмотря на интерес к нему со стороны мадридского "Реала".

Как сообщает журналист Экрем Конур, главный тренер саудовского "Аль-Насра" Стефано Пиоли попросил клуб отклонить любые предложения по испанскому защитнику Эмерику Ляпорту.

Читайте такжеЭмерик Ляпорт о своем решении играть в Саудовской Аравии: Я не собираюсь зависеть от того, что думают другие люди

Отмечается, что 59-летний итальянский специалист считает 30-летнего Ляпорта очень важной фигурой в защите его команды. В этом сезоне Эмерик Ляпорт провел 17 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, отметившись тремя голами.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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