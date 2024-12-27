Эвертон отобрал очки у Гвардиолы, Челси проиграл соседям по Лондону, а Ливерпуль спокойно выиграл. Главные новости за 26 декабря

Виталий Миколенко вместе с "Эвертоном" приезжал в гости к "горожанам" на Boxing Day и, как оказалось, приехал он туда не проигрывать, а давать настоящий бой команде Пепа Гвардиолы. Несмотря на то, что они первыми пропустили гол, "ирискам" удалось сравнять счет еще в первом тайме, а во втором удержать ничью. Это уже третья ничья "Эвертона" подряд в матчах против грандов английского футбола.

Миколенко, к слову, привез пенальти во втором тайме, однако ошибку украинца исправил Пикфорд, который потащил удар Холанда. Поэтому ошибка Виталия не стала роковой.

"Тоттенхэм" приезжал в гости к команде Нуну Эшпириту Санту. Это была игра, которую необходимо выигрывать, иначе шквал критики только увеличится. И "шпоры" этот матч проиграли. Единственный гол в составе хозяев поля забил Энтони Эланга и это очередная потеря очков для команды Анге Постекоглу. Острые контратаки от хозяев, по сути, определили судьбу противостояния. Благодаря этому результату, "лесники" вышли на третье место в таблице.

После осечки на "Гудисон Парк" в минувшие выходные "Челси" имел куда более комфортный матч в родных стенах и был очевидным фаворитом. Однако подопечные Марку Силвы уже неоднократно в этом сезоне показывали, что умеют играть даже против сильнейших команд. Доказали они это и на "Стэмфорде Бридж".

Коул Палмер открыл счет, однако в конце встречи "синие" полностью отпустили игру из-под контроля. Этим воспользовались "дачники". Они забили дважды в конце игры и оформили красивейший победный камбек.

Илья Забарный провел весь матч против "Кристал Пэлас" в рамках 18-го тура АПЛ и сделал все возможное для победы своей команды. Вот только партнеры эту инициативу не поддержали и забить в ворота "орлов" не смогли. Учитывая тот факт, что именно "вишни" были фаворитами матча, эта ничья скорее разочарование, чем радость. Однако "сухой" матч — это всегда приятно.

Подопечные Арне Слота продолжают победное шествие и хоть в матче против аутсайдера чемпионата все началось с пропущенного гола, они смогли перевернуть ход матча еще в первом тайме, а во втором все довели до логического завершения. Очередной гол забил Мохамед Салах, куда без него. Поэтому справедливая и мощная победа мерсисайдцев у себя дома. Они продолжают идти на первом месте и у них все отлично. "Лестер" остался в зоне вылета.

Португальский "Спортинг" объявил об увольнении главного тренера Жоау Перейры. Напомним, в ноябре Перейра заменил во главе "Спортинга" Рубена Аморима, ушедшего в "Манчестер Юнайтед". С тех пор столичный клуб потерпел 4 поражения в 8 матчах во всех турнирах и успел уступить первое место в чемпионате Португалии "Бенфике".

Кстати, именно с командой Анатолия Трубина "львы" проведут следующую игру в Примейре. А по информации инсайдера Фабрицио Романо, новым наставником "Спортинга" в ближайшее время станет Руй Борхес.