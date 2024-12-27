Опубликована сборная 2024 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную 2024 года.

В одиннадцатку лучших игроков мира попал обладатель нынешнего Золотого мяча — Родри из "Манчестер Сити". IFFHS также признала его лучшим футболистом года.

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Таким образом выглядит сборная лучших игроков 2024 года по версии IFFHS:

Вратарь: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла" / Аргентина)

Защитники: Дани Карвахаль ("Реал Мадрид" / Испания), Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид" / Германия), Рубен Диаш ("Манчестер Сити" / Португалия), Альфонсо Дэвис ("Бавария Мюнхен" / Канада)

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал Мадрид" / Англия), Родри ("Манчестер Сити" / Испания), Тони Кроос ("Реал Мадрид" / Германия)

Нападающие: Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / Норвегия), Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид" / Бразилия)

Также заметим, что украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин занял шестое место в рейтинге лучших голкиперов мира по версии IFFHS.