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Опубликована сборная 2024 года по версии IFFHS

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Одиннадцатка лучших игроков

Опубликована сборная 2024 года по версии IFFHS

Фото - IFFHS - www.iffhs.com/

Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную 2024 года.

В одиннадцатку лучших игроков мира попал обладатель нынешнего Золотого мяча — Родри из "Манчестер Сити". IFFHS также признала его лучшим футболистом года.

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Таким образом выглядит сборная лучших игроков 2024 года по версии IFFHS:

  • Вратарь: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла" / Аргентина)
  • Защитники: Дани Карвахаль ("Реал Мадрид" / Испания), Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид" / Германия), Рубен Диаш ("Манчестер Сити" / Португалия), Альфонсо Дэвис ("Бавария Мюнхен" / Канада)
  • Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал Мадрид" / Англия), Родри ("Манчестер Сити" / Испания), Тони Кроос ("Реал Мадрид" / Германия)
  • Нападающие: Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / Норвегия), Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид" / Бразилия)
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Также заметим, что украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин занял шестое место в рейтинге лучших голкиперов мира по версии IFFHS.

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Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
27.12.2024 в 16:36
Не погоджуюсь із воротарем. І Ямаль взагалі-то не нападник. А так все вірно
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
27.12.2024 в 16:36
Не погоджуюсь із воротарем. І Ямаль взагалі-то не нападник. А так все вірно
Ответить
0
0

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