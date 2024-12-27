Опубликована сборная 2024 года по версии IFFHS
Одиннадцатка лучших игроков
Фото - IFFHS - www.iffhs.com/
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную 2024 года.
В одиннадцатку лучших игроков мира попал обладатель нынешнего Золотого мяча — Родри из "Манчестер Сити". IFFHS также признала его лучшим футболистом года.
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Таким образом выглядит сборная лучших игроков 2024 года по версии IFFHS:
- Вратарь: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла" / Аргентина)
- Защитники: Дани Карвахаль ("Реал Мадрид" / Испания), Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид" / Германия), Рубен Диаш ("Манчестер Сити" / Португалия), Альфонсо Дэвис ("Бавария Мюнхен" / Канада)
- Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал Мадрид" / Англия), Родри ("Манчестер Сити" / Испания), Тони Кроос ("Реал Мадрид" / Германия)
- Нападающие: Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / Норвегия), Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид" / Бразилия)
Также заметим, что украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин занял шестое место в рейтинге лучших голкиперов мира по версии IFFHS.
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Опубликовал: Андрей Журба
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27.12.2024 в 16:36
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