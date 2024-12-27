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Легендарный турецкий специалист возглавил Аль-Шабаб

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Саудовский клуб определился с новым тренером

Легендарный турецкий специалист возглавил Аль-Шабаб

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Турецкий тренер Фатих Терим возглавил саудовский клуб "Аль-Шабаб". Об этом официально сообщила пресс-служба команды.

Детали контракта не разглашаются, но Николо Скира пишет, что контракт рассчитан до июня 2025 года. В договоре есть опция продления сотрудничества еще на один сезон.

Терим ранее работал тренером в "Панатинаикосе", "Галатасарае", "Фиорентине", "Милане" и сборной Турции.

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