Легендарный турецкий специалист возглавил Аль-Шабаб
Саудовский клуб определился с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий тренер Фатих Терим возглавил саудовский клуб "Аль-Шабаб". Об этом официально сообщила пресс-служба команды.
Детали контракта не разглашаются, но Николо Скира пишет, что контракт рассчитан до июня 2025 года. В договоре есть опция продления сотрудничества еще на один сезон.
Терим ранее работал тренером в "Панатинаикосе", "Галатасарае", "Фиорентине", "Милане" и сборной Турции.
The Emperor takes the throne in the Lion’s Den ????????— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) December 27, 2024
Welcome to Al Shabab, @fatihterim Bey! ???????? pic.twitter.com/gajMjGnOmL
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