Легендарный турецкий специалист возглавил Аль-Шабаб

Турецкий тренер Фатих Терим возглавил саудовский клуб "Аль-Шабаб". Об этом официально сообщила пресс-служба команды.

Детали контракта не разглашаются, но Николо Скира пишет, что контракт рассчитан до июня 2025 года. В договоре есть опция продления сотрудничества еще на один сезон.

Терим ранее работал тренером в "Панатинаикосе", "Галатасарае", "Фиорентине", "Милане" и сборной Турции.

The Emperor takes the throne in the Lion’s Den ????????

Welcome to Al Shabab, @fatihterim Bey! ???????? pic.twitter.com/gajMjGnOmL