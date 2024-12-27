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Роналду - о Лиге 1: Во Франции есть только ПСЖ

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Легендарный португалец раскритиковал местный чемпионат

Роналду - о Лиге 1: Во Франции есть только ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз раскритиковал чемпионат Франции.

"Конечно, я действительно считаю, что Про-лига Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1. Во Франции есть только "Пари Сен-Жермен". Все остальные команды не дотягивают до их уровня".

"Попробуйте побегать в невероятную жару, 38, 39, 40 градусов, которая здесь, в Саудовской Аравии... Это трудно", — добавил Роналду со сцены Globe Soccer Awards.

Недавно Патрис Эвра рассказал о том, как Криштиану Роналду мог оказаться в "ПСЖ".

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Напомним, что прямо сейчас в Дубае (ОАЭ) проходит церемония награждения ежегодной престижной премии Globe Soccer Award. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Globe Soccer Dubai Awards 2024.

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Опубликовал: Андрей Журба
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