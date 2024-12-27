Роналду - о Лиге 1: Во Франции есть только ПСЖ
Легендарный португалец раскритиковал местный чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз раскритиковал чемпионат Франции.
"Конечно, я действительно считаю, что Про-лига Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1. Во Франции есть только "Пари Сен-Жермен". Все остальные команды не дотягивают до их уровня".
"Попробуйте побегать в невероятную жару, 38, 39, 40 градусов, которая здесь, в Саудовской Аравии... Это трудно", — добавил Роналду со сцены Globe Soccer Awards.
Недавно Патрис Эвра рассказал о том, как Криштиану Роналду мог оказаться в "ПСЖ".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что прямо сейчас в Дубае (ОАЭ) проходит церемония награждения ежегодной престижной премии Globe Soccer Award. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Globe Soccer Dubai Awards 2024.
Популярное сейчас
- Григорчук формирует свой штаб. ЛНЗ расстался с четырьмя тренерами
- Клуб УПЛ официально расстался с капитаном
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- Криштиану Роналду показал, как проводит свой отпуск. Фото
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы