Роналду - о Лиге 1: Во Франции есть только ПСЖ

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз раскритиковал чемпионат Франции.

"Конечно, я действительно считаю, что Про-лига Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1. Во Франции есть только "Пари Сен-Жермен". Все остальные команды не дотягивают до их уровня".

"Попробуйте побегать в невероятную жару, 38, 39, 40 градусов, которая здесь, в Саудовской Аравии... Это трудно", — добавил Роналду со сцены Globe Soccer Awards.