Роналду рассказал, хочет ли он в будущем стать тренером

Легендарный футболист Криштиану Роналду, который находится в Дубае на церемонии награждения Global Soccer Awards, поделился своими планами на будущее.

Отвечая на вопрос о возможной тренерской карьере, португалец категорично заявил, что не видит себя в этой роли:

"Нет... но, возможно, я мог бы стать владельцем клуба", сказал Роналду.