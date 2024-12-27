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Роналду рассказал, хочет ли он в будущем стать тренером

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Ответ игрока короткий

Роналду рассказал, хочет ли он в будущем стать тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный футболист Криштиану Роналду, который находится в Дубае на церемонии награждения Global Soccer Awards, поделился своими планами на будущее.

Отвечая на вопрос о возможной тренерской карьере, португалец категорично заявил, что не видит себя в этой роли:

"Нет... но, возможно, я мог бы стать владельцем клуба", сказал Роналду.

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