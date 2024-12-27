Роналду рассказал, хочет ли он в будущем стать тренером
Ответ игрока короткий
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Криштиану Роналду, который находится в Дубае на церемонии награждения Global Soccer Awards, поделился своими планами на будущее.
Отвечая на вопрос о возможной тренерской карьере, португалец категорично заявил, что не видит себя в этой роли:
"Нет... но, возможно, я мог бы стать владельцем клуба", сказал Роналду.
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