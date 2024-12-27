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Назван лучший тренер 2024 года по версии Globe Soccer Awards

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Карло Анчелотти

Назван лучший тренер 2024 года по версии Globe Soccer Awards

gianlucadimarzio

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти стал лучшим тренером 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

Наставник Реала опередил Пепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Хаби Алонсо ("Байер") и Луиса де ла Фуэнте ("сборная Испании").

Добавим, что в 2024 году специалист вместе с "Реалом" выиграл Чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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