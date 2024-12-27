Назван лучший тренер 2024 года по версии Globe Soccer Awards
Карло Анчелотти
gianlucadimarzio
Наставник "Реала" Карло Анчелотти стал лучшим тренером 2024 года по версии Globe Soccer Awards.
Наставник Реала опередил Пепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Хаби Алонсо ("Байер") и Луиса де ла Фуэнте ("сборная Испании").
Добавим, что в 2024 году специалист вместе с "Реалом" выиграл Чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок.
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