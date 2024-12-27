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Названы лучший голкипер, полузащитник и форвард 2024 года по версии Globe Soccer Awards

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Названы лучший голкипер, полузащитник и форвард 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 декабря, состоялась ежегодная церемония награждения игроков по версии Globe Soccer Awards.

  • Тибо Куртуа признан лучшим вратарем года.
  • Джуд Беллингем получил награду как лучший хавбек года.
  • Винисиус Жуниор - лучший форвард.

Все три игрока являются представителями мадридского "Реала", который в 2024 году выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок.

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