Названы лучший голкипер, полузащитник и форвард 2024 года по версии Globe Soccer Awards
Результаты года
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 декабря, состоялась ежегодная церемония награждения игроков по версии Globe Soccer Awards.
- Тибо Куртуа признан лучшим вратарем года.
- Джуд Беллингем получил награду как лучший хавбек года.
- Винисиус Жуниор - лучший форвард.
Все три игрока являются представителями мадридского "Реала", который в 2024 году выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок.
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