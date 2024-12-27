Роналду - лучший бомбардир всех времен по версии Globe Soccer Awards
Еще одна награда для португальца
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный Криштиану Роналду добавил еще одну награду в свою коллекцию.
На церемонии Globe Soccer Awards португальский футболист был признан лучшим бомбардиром в истории футбола.
За свою карьеру Роналду забил 916 голов. Добавим, что Криштиану в текущем сезоне сыграл 19 матчей, забил 16 голов и отдал 3 ассиста.
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