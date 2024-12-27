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Роналду - лучший бомбардир всех времен по версии Globe Soccer Awards

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Еще одна награда для португальца

Роналду - лучший бомбардир всех времен по версии Globe Soccer Awards

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный Криштиану Роналду добавил еще одну награду в свою коллекцию.

На церемонии Globe Soccer Awards португальский футболист был признан лучшим бомбардиром в истории футбола.

За свою карьеру Роналду забил 916 голов. Добавим, что Криштиану в текущем сезоне сыграл 19 матчей, забил 16 голов и отдал 3 ассиста.

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