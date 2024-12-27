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Назван лучший игрок года по версии Globe Soccer Awards

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Винисиус

Назван лучший игрок года по версии Globe Soccer Awards

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

27 декабря состоялась церемония награждения игроков по версии Globe Soccer Awards.

Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком 2024 года.

Среди номинантов на эту награду были: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Джуд Беллингем, Антуан Гризманн, Виктор Дёкереш, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Тони Кроос, Роберт Левандовский, Адемола Лукман, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Коул Палмер, Родри, Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Ламин Ямал.

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