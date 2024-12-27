Назван лучший игрок года по версии Globe Soccer Awards
Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine
27 декабря состоялась церемония награждения игроков по версии Globe Soccer Awards.
Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком 2024 года.
Среди номинантов на эту награду были: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Джуд Беллингем, Антуан Гризманн, Виктор Дёкереш, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Тони Кроос, Роберт Левандовский, Адемола Лукман, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Коул Палмер, Родри, Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Ламин Ямал.
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