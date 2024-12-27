Роналду: Винисиус должен был получить Золотой мяч. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards
Футболист высказал свое мнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду высказал свое мнение относительно победителя последнего розыгрыша
"Винисиус Жуниор должен был получить "Золотой мяч", по моему мнению, это было очевидно.
Это было несправедливо. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards, они честные", - сказал Роналду.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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