  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Винисиус - о словах Роналду о Золотом мяче: Если он так сказал, то так оно и есть

Общие новости

Винисиус ответил легендарному португальцу

Винисиус - о словах Роналду о Золотом мяче: Если он так сказал, то так оно и есть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роналду, комментируя результаты последнего розыгрыша "Золотого мяча" и вручения награды "Лучший игрок 2024 года" от Globe Soccer Awards, отметил, что именно Винисиус Жуниор заслуживал получить самый престижный индивидуальный трофей.

Винисиус Жуниор ответил легендарному португальцу:

"Слова Криштиану Роналду о "Золотом мяче"? Если он сказал, что я лучший, то так оно и есть!"

Читайте такжеНазван лучший игрок года по версии Globe Soccer Awards
По теме
yellow-arrow
Ямаль - лучший молодой игрок года по версии Globe Soccer Awards
yellow-arrow
Роналду: Винисиус должен был получить Золотой мяч. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards
yellow-arrow
Назван лучший игрок года по версии Globe Soccer Awards
Криштиану Роналду Золотой мяч Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости