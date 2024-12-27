Винисиус - о словах Роналду о Золотом мяче: Если он так сказал, то так оно и есть
Винисиус ответил легендарному португальцу
Getty Images/Global Images Ukraine
Роналду, комментируя результаты последнего розыгрыша "Золотого мяча" и вручения награды "Лучший игрок 2024 года" от Globe Soccer Awards,
Винисиус Жуниор ответил легендарному португальцу:
"Слова Криштиану Роналду о "Золотом мяче"? Если он сказал, что я лучший, то так оно и есть!"
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Красников отреагировал на версию журналиста, что допинг Мудрика - это его месть
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- Экс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации
- Криштиану Роналду показал, как проводит свой отпуск. Фото
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000