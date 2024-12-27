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Ямаль - лучший молодой игрок года по версии Globe Soccer Awards

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Итоги 2024 года

Ямаль - лучший молодой игрок года по версии Globe Soccer Awards

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Правый вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля признан лучшим молодым игроком по итогам 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

Игрок вместе с национальной командой выиграл Чемпионат Европы-2024.

Ламин в текущем сезоне за "Барселону" сыграл 21 матч, в которых забил 6 голов и отдал 12 ассистов.

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Назван лучший игрок года по версии Globe Soccer Awards
Барселона Ламин Ямаль
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