Ямаль - лучший молодой игрок года по версии Globe Soccer Awards
Итоги 2024 года
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Правый вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля признан лучшим молодым игроком по итогам 2024 года по версии Globe Soccer Awards.
Игрок вместе с национальной командой выиграл Чемпионат Европы-2024.
Ламин в текущем сезоне за "Барселону" сыграл 21 матч, в которых забил 6 голов и отдал 12 ассистов.
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