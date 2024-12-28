Игрок, который не знает поражений. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Полузащитник

Накануне Нового года редакция UA-Футбол по традиции "вызывает" лучших игроков со всего мира в свою символическую сборную.

Родри уже несколько месяцев находится вне игры и с грустью наблюдает, как без него "Манчестер Сити" переживает худший период под руководством Гвардиолы. Так или иначе, но именно отсутствие нынешнего обладателя Золотого мяча демонстрирует насколько он был важным для команды Пепа, и его включение в символическую сборную редакции UA-Футбол это только подчеркивает.

"Манчестер Сити"

Родри с "горожанами" в этом году выиграл только Премьер-лигу. Конечно, трофейных достижений могло быть больше, однако к игре испанца никаких нареканий точно нет. Для Пепа Гвардиолы он играл одну из ключевых ролей, о чем говорят сами за себя такие факты:

- Из 50 матчей, которые провел Родри в прошлом сезоне на клубном уровне, "Сити" выиграл 38, сыграл вничью 11 и проиграл лишь однажды - в финале Кубка Англии против "МЮ". В девяти матчах, в которых Родри не играл, "Сити" выиграл лишь пять, проиграв четыре из них;

- В своих 50 матчах во всех турнирах за "горожан" Родри отметился 22 голевыми передачами (9 голов, 13 ассистов). Ранее он никогда не забивал более семи голов за одну кампанию и не выполнял более семи голевых передач;

- Испанец также в среднем делал 111,2 передач за 90 минут с точностью 92,3%. Это больше пасов, чем у любого другого игрока из топ-5 европейских лиг во всех соревнованиях;

- В сезоне 2023-24 Родри установил новый рекорд Премьер-лиги (с 2003-04) по количеству успешных передач (3 359) и удачных передач на чужой половине поля (2 122) за одну кампанию;

- Он был единственным игроком, который в среднем делал более 100 точных передач за игру (103), и никто не получал мяч так часто, как он: 126 касаний мяча за 90 минут - на 24 больше, чем кто-либо из его партнеров по команде в чемпионате;

- Родри лидировал в АПЛ по участию в атакующих действиях - 274, из которых было 56 ударов, 47 созданных моментов и 172 участия в подготовке к удару.

Эта статистика ярко демонстрирует роль Родри в структуре Гвардиолы, на котором держался фундамент игры "Манчестер Сити". На нем была завязана игра и в отборе мяча, а также выполнял функцию так называемого "дирижера", руководившего атаками своей команды. Его травма показала насколько уязвимы "горожане" в центре поля как в продвижении мяча, так и в обороне, а особенно это касается переходной фазы игры, ибо ни Ковачич, ни Нуньес и близко не могут заменить в этих аспектах испанца.

Конечно, в нынешней кампании "Сити" некоторые игроки демонстрируют значительно более низкий уровень игры, а также стоит отметить, что средний возраст команды составляет 27,5 лет, что является четвертым показателем в АПЛ (больше имеют только "Вест Хэм", "Эвертон" и "Ньюкасл"). Если бы не травма 28-летнего опорника, команда Гвардиолы находилась бы выше в турнирной таблице, поскольку Родри точно замаскировал бы некоторые проблемы команды и при нем они бы точно не имели столько поражений (9), сколько они имеют по состоянию на конец года.

As the stats suggest Manchester City are always stronger with Rodri in the team????



We asked City fans if they can still win the Premier League without him...???? pic.twitter.com/VNsrtpoZIL — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 15, 2024

"Сборная Испании"

На Евро-2024 только одна команда провела ее ярко и эффективно от самого начала до финала, - это "Фурия Роха". Родри со своей сборной выиграл этот турнир, одержав в семи матчах семь побед. Испанец пропустил только поединок с албанцами, однако во всех остальных он сыграл одну из ключевых ролей в команде Луиса де ла Фуэнте. Свои лучшие качества Родри показал в поединках с Италией и Грузией, где он с партнерами максимально ограничил атакующие потуги "Скуадра Адзурры", а с "крестоносцами" он продемонстрировал лидерские качества в важнейшие моменты противостояния. Опорник имел 92,84% точных пасов (411/439, из них выполнил 36 передач в атакующую зону, из которых 2 - в штрафную площадь), а также записал на свой счет один забитый мяч, отличившись в ворота сборной Грузии.

???????? Rodri has now won 8 trophies and lost 4 games for club & country since start of 2023;



????Euro 2024

????Premier League 2024

????Premier League 2023

????Champions League 2023

????FA Cup 2023

????UEFA Super Cup 2023

????FIFA Club World Cup 2024

????Nations League 2023#EURO2024|#ESPENG|#Spain pic.twitter.com/kMNSlsgbFC — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 15, 2024

Как и в "Сити", Родри здесь также руководил атаками своей команды, не забывая об игре в обороне (3/6 выигранных отборов, 33 раза восстанавливал владение мячом, 4 раза заблокировал удары соперников), поэтому вполне заслуженно его признали лучшим игроком этого турнира. Его игра и итоговые результаты позволили ему выиграть Золотой мяч-2024, опередив ряд представителей "Реала", и это подчеркивает ценность и значимость такой роли, которую выполняет Родри в своих командах.

Альтернатива - Деклан Райс

В прошлом году Деклан Райс присоединился к "Арсеналу" из "Вест Хэма", чтобы укрепить центр поля, где лондонцы надеялись, что с его помощью им удастся выиграть Премьер-лигу. Англичанин сразу интегрировался в систему Микеля Артеты. С ним "канониры" имели лучшую защиту в прошлом сезоне (29 пропущенных мячей в чемпионате), до последнего тура боролись за победу в АПЛ (уступили "Сити" лишь на 2 очка). Также он отметился 17 результативными действиями во всех турнирах (7 голов и 10 ассистов), и это лучшие показатели игрока в его карьере. По итогам прошлого сезона опорник занял четвертое место в АПЛ среди полузащитников по количеству передач (2 227) и касаний мяча (2 729), уступив лишь Родри, Паскалю Гроссу и Бруно Гимараесу. Кроме того, Деклан Райс выполнил 44 перехвата в чемпионате, что является шестым показателем среди полузащитников.

Также он сыграл во всех матчах своей сборной на Евро-2024, где англичане дошли до финала. Конечно, "три льва" выглядели одной из самых скучных команд на этом турнире, однако Деклан Райс стабильно оставался основным игроком в команде, который провел все матчи от начала до самого конца. Также в Лиге наций помог своей сборной вернуться в дивизион "А", отметившись двумя голами и одним ассистом в четырех матчах, и его место в основе "трех львов" является безапелляционным.

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