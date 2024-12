Игрок, который не знает поражений. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Полузащитник

Накануне Нового года редакция UA-Футбол по традиции "вызывает" лучших игроков со всего мира в свою символическую сборную.

Родри уже несколько месяцев находится вне игры и с грустью наблюдает, как без него "Манчестер Сити" переживает худший период под руководством Гвардиолы. Так или иначе, но именно отсутствие нынешнего обладателя Золотого мяча демонстрирует насколько он был важным для команды Пепа, и его включение в символическую сборную редакции UA-Футбол это только подчеркивает.

Родри с "горожанами" в этом году выиграл только Премьер-лигу. Конечно, трофейных достижений могло быть больше, однако к игре испанца никаких нареканий точно нет. Для Пепа Гвардиолы он играл одну из ключевых ролей, о чем говорят сами за себя такие факты:

- Из 50 матчей, которые провел Родри в прошлом сезоне на клубном уровне, "Сити" выиграл 38, сыграл вничью 11 и проиграл лишь однажды - в финале Кубка Англии против "МЮ". В девяти матчах, в которых Родри не играл, "Сити" выиграл лишь пять, проиграв четыре из них;

- В своих 50 матчах во всех турнирах за "горожан" Родри отметился 22 голевыми передачами (9 голов, 13 ассистов). Ранее он никогда не забивал более семи голов за одну кампанию и не выполнял более семи голевых передач;

- Испанец также в среднем делал 111,2 передач за 90 минут с точностью 92,3%. Это больше пасов, чем у любого другого игрока из топ-5 европейских лиг во всех соревнованиях;

- В сезоне 2023-24 Родри установил новый рекорд Премьер-лиги (с 2003-04) по количеству успешных передач (3 359) и удачных передач на чужой половине поля (2 122) за одну кампанию;

- Он был единственным игроком, который в среднем делал более 100 точных передач за игру (103), и никто не получал мяч так часто, как он: 126 касаний мяча за 90 минут - на 24 больше, чем кто-либо из его партнеров по команде в чемпионате;

- Родри лидировал в АПЛ по участию в атакующих действиях - 274, из которых было 56 ударов, 47 созданных моментов и 172 участия в подготовке к удару.

Эта статистика ярко демонстрирует роль Родри в структуре Гвардиолы, на котором держался фундамент игры "Манчестер Сити". На нем была завязана игра и в отборе мяча, а также выполнял функцию так называемого "дирижера", руководившего атаками своей команды. Его травма показала насколько уязвимы "горожане" в центре поля как в продвижении мяча, так и в обороне, а особенно это касается переходной фазы игры, ибо ни Ковачич, ни Нуньес и близко не могут заменить в этих аспектах испанца.

Конечно, в нынешней кампании "Сити" некоторые игроки демонстрируют значительно более низкий уровень игры, а также стоит отметить, что средний возраст команды составляет 27,5 лет, что является четвертым показателем в АПЛ (больше имеют только "Вест Хэм", "Эвертон" и "Ньюкасл"). Если бы не травма 28-летнего опорника, команда Гвардиолы находилась бы выше в турнирной таблице, поскольку Родри точно замаскировал бы некоторые проблемы команды и при нем они бы точно не имели столько поражений (9), сколько они имеют по состоянию на конец года.

